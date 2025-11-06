Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού: «Επένδυση για το μέλλον»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού καλεί όλους τους επαγγελματίες υγείας, τους κοινωνικούς φορείς και τα μέλη της κοινότητας να συμβάλουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος: «Ο θηλασμός είναι επένδυση στο μέλλον – για τα παιδιά, τις οικογένειες, την κοινωνία και τον πλανήτη».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού γιορτάζεται διεθνώς από 1 έως 7 Αυγούστου από το 1992 από υποστηρικτές του θηλασμού σε περισσότερες από 170 χώρες. Στην Ελλάδα τιμάται κάθε χρόνο από το 1996 από 1 έως 7 Νοεμβρίου.

Το φετινό θέμα, «Προτεραιότητα στον θηλασμό – Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων υποστήριξης» (“Prioritise Breastfeeding – Create Sustainable Support Systems”), αναδεικνύει τη σημασία της ενίσχυσης του μητρικού θηλασμού ως ουσιαστικής συμβολής στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Εστιάζει τόσο στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την τεχνητή διατροφή, όσο και στη δημιουργία σταθερών, ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών μηχανισμών υποστήριξης του

θηλασμού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Το θέμα συνδέεται με τη Θεματική Ενότητα 3 της Καμπάνιας WBW/ΠΕΘ 2030, η οποία ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΑΑ) του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στον θηλασμό είναι επένδυση στη δημόσια υγεία, στην ισότητα και στο περιβάλλον.

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί θεμέλιο λίθο για την υγεία τόσο του βρέφους όσο και της μητέρας. Προσφέρει πλήρη και ισορροπημένη διατροφή, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, συμβάλλει στη συναισθηματική σύνδεση μητέρας–παιδιού και έχει αποδεδειγμένα οφέλη για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή.

Η φετινή θεματολογία υπογραμμίζει ότι η υποστήριξη του θηλασμού δεν είναι ατομική ευθύνη, αλλά μια συλλογική και θεσμική πρόκληση. Η δημιουργία βιώσιμων συστημάτων υποστήριξης —σε νοσοκομεία, χώρους εργασίας, κοινότητες και υπηρεσίες υγείας— αποτελεί βασικό παράγοντα για να μπορούν όλες οι μητέρες να θηλάσουν όσο επιθυμούν, χωρίς εμπόδια ή κοινωνικές προκαταλήψεις..

Στόχοι της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού 2025

Ενημέρωση για τον ρόλο κάθε ατόμου και φορέα στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού, βιώσιμου περιβάλλοντος για τον θηλασμό.

Εδραίωση της συνεχούς υποστήριξης του μητρικού θηλασμού ως ζωτικής σημασίας παράγοντα για ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον.

Ενδυνάμωση συνεργασιών μεταξύ ιδιωτών, επαγγελματιών υγείας και οργανισμών για την προώθηση του θηλασμού.

Κινητοποίηση δράσεων που θα συνδέουν τα υπάρχοντα συστήματα υποστήριξης του θηλασμού, δημιουργώντας ένα συνεκτικό και βιώσιμο πλαίσιο ενίσχυσης.

Σε αυτή την Παγκόσμια Εβδομάδα Θηλασμού, ας αναγνωρίσουμε και ας στηρίξουμε τις μητέρες που θηλάζουν, διασφαλίζοντας ότι έχουν την απαραίτητη βοήθεια, πληροφόρηση και ενθάρρυνση ώστε να θηλάζουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε αισθάνονται άνετα και ασφαλείς.

Οι θηλάζουσες μητέρες χρειάζονται:

Κοινωνική στήριξη, ώστε ο θηλασμός να θεωρείται φυσιολογική και αποδεκτή πράξη στη δημόσια ζωή.

Επαρκή και αποτελεσματικά δικαιώματα μητρότητας, που δεν τις αναγκάζουν να επιλέγουν ανάμεσα στην οικογένεια και την εργασία.

Εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, ικανούς να παρέχουν επιστημονικά τεκμηριωμένη, φιλική και με σεβασμό προς τη μητέρα υποστήριξη στον θηλασμό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου καλεί όλους τους επαγγελματίες υγείας, τους κοινωνικούς φορείς και τα μέλη της κοινότητας να συμβάλουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος:

Ο θηλασμός είναι επένδυση στο μέλλον – για τα παιδιά, τις οικογένειες, την κοινωνία και τον πλανήτη.