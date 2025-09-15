Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Προστάτη

Στη σημασία της πρόληψης εστιάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου με αφορμή τη 15η Σεπτεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Προστάτη.

Σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι καρκίνος του προστάτη είναι για τους άνδρες ό,τι ο καρκίνος του μαστού για τις γυναίκες.

Παραθέτει τα συμπτώματα της νόσου και τονίζει την ανάγκη προληπτικού ελέγχου.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου επιθυμεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για μία νόσο που αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες και δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως.

Ο προστάτης είναι ένας αδένας που μοιάζει με κάστανο και βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματος, κάτω από την ουροδόχο κύστη του άνδρα και περιβάλλει την ουρήθρα. Με τη λειτουργία του συμβάλει στον έλεγχο της ούρησης, στον εμπλουτισμό του σπέρματος με χρήσιμα και απαραίτητα συστατικά και στη λειτουργία της εκσπερμάτισης.

Ο καρκίνος του προστάτη αφορά κυρίως άνδρες 50-80 ετών και συνήθως παραμένει κλινικά ασυμπτωματικός μέχρι να φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Όταν εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά μπορεί

να περιλαμβάνουν:

Συχνή ή επιτακτική ανάγκη ούρησης, καθώς και διακοπτόμενη, καθυστερημένη ροή των ούρων

Πόνος κατά την ούρηση

Αίμα στα ούρα

Πόνος κατά την εκσπερμάτιση ή αίμα στο σπέρμα

Στυτική δυσλειτουργία

Πόνος στην περιοχή της πυέλου (λεκάνη) ή στο κάτω μέρος της πλάτης

Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι:

H Ηλικία: Όσο μεγαλώνει ο άνδρας, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να αναπτύξει καρκίνο του

προστάτη.

Το Οικογενειακό Ιστορικό: Αν κάποιος συγγενής πρώτου βαθμού (πατέρας, αδελφός) έχει καρκίνο

του προστάτη, τότε ο κίνδυνος να αναπτύξει και ο ίδιος καρκίνο διπλασιάζεται. Σε τέτοιες

περιπτώσεις, ο τακτικός έλεγχος συστήνεται να αρχίζει μια πενταετία νωρίτερα, δηλαδή στα 45 έτη

Η Φυλή: Οι Αφρικανοί αναπτύσσουν με μεγαλύτερη συχνότητα καρκίνο του προστάτη σε σχέση με τους λευκούς ή Ασιάτες.

Η Διατροφή: Η υψηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών, επεξεργασμένων τροφών και κόκκινου

κρέατος ενοχοποιείται για την ανάπτυξη της νόσου, όπως επίσης η παχυσαρκία και η έλλειψη

σωματικής άσκησης. Μελέτες επίσης δείχνουν ότι τροφές που είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, μια

αντιοξειδωτική ουσία, όπως ωμές ή μαγειρεμένες ντομάτες, γκρέιπ φρουτ και καρπούζι βοηθάνε.

Το σκόρδο και τα λαχανικά όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το λάχανο και το κουνουπίδι έχουν επίσης αντικαρκινική δράση.

Δεδομένου του ότι η νόσος είναι συνήθως ασυμπτωματική, ο τακτικός προληπτικός έλεγχο είναι ζωτικής σημασίας, ο οποίος περιλαμβάνει:

τη δακτυλική εξέταση του προστάτη κατά την οποία ο αδένας ψηλαφείται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ανωμαλίες στο μέγεθος, στο σχήμα και στην υφή του για άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω.

την ειδική εξέταση αίματος PSA η οποία ανιχνεύει το προστατικό αντιγόνο στο αίμα ήδη από την ηλικία 40 με 45 ετών.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών μεθόδων μπορεί να δώσει τις ακριβέστερες πληροφορίες για την ύπαρξη ή μη της νόσου. Όμως, η τελική διάγνωση επιβεβαιώνεται μόνο με βιοψία του προστάτη.

Ο καρκίνος του προστάτη είναι για τους άνδρες ό,τι ο καρκίνος του μαστού για τις γυναίκες: ο συχνότερος καρκίνος της γενετικής τους ομάδας. Αυτή τη μέρα θυμόμαστε όλοι – άνδρες και γυναίκες – ότι ο καρκίνος έχει έναν ισχυρό αντίπαλο: την ενημέρωση και την πρόληψη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου καλεί όλους τους συμπολίτες μας να σταθούν υπεύθυνα απέναντι στην υγεία τους και να ενθαρρύνουν τους άνδρες της οικογένειας και του κύκλου τους να προχωρούν σε τακτικό έλεγχο.