Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου «αποχαιρετά» την ιατρό Κωνσταντίνα Κανατά

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εξέφρασε σε ανακοίνωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου για το θάνατο της συναδέλφου, Κωνσταντίνας Κανατά.

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα 24-09-2025, μετά την είδηση του θανάτου της αγαπητής συναδέλφου ΚΑΝΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της και αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Σ. Αγρινίου στην εξόδιο ακολουθία

2) Να εκφωνηθεί Επικήδειος από εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Αγρινίου

3) Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό της

4) Να κατατεθεί ποσό στην μνήμη της σε Κοινωφελές Ίδρυμα

Η Κανάτα Κωνσταντίνα γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ovidius της Κωνστάντζας στη Ρουμανία. Εργαζόταν επί σειρά ετών με την Ειδικότητα της Ακτινολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Ήταν μία από τις κόρες του αείμνηστου πρώην Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, Γεωργίου Κανάτα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΑΣ