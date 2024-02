Ο Γρηγόρης Ρέντης σκηνοθετεί τα τρία σποτ του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Πουλιά, πυροτεχνήματα και σκουός, είναι τα θέματα που πρωταγωνιστούν στα σποτ του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 17 Μαρτίου. Ο σκηνοθέτης που κατέκτησε τον Αργυρό Αλέξανδρο του τμήματος >>Film Forward στην αμέσως προηγούμενη διοργάνωση, Γρηγόρης Ρέντης, είναι ο δημιουργός των τριών νέων σποτ του ΦΝΘ.

Για τρεις ιστορίες που βασίζονται στο απρόβλεπτο, σε κάτι που μας περιβάλλει, αλλά που για κάποιο λόγο αρνούμαστε να δούμε μέχρι αυτό να εισέλθει με ορμή στο κάδρο, κάνει λόγο ο σκηνοθέτης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως αν αφήσεις την κάμερα να γράφει, είναι σίγουρο ότι η ζωή θα σε εκπλήξει. «Βασικός άξονας των τριών σποτ είναι η συνύπαρξη, στη συντροφικότητα, στη σχέση μας με το περιβάλλον, στον ανταγωνισμό. Και τελικά, ίσως η συνύπαρξη να είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτής της περιόδου. Ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να συνομιλούμε, να αποδεχόμαστε, και τελικά συνυπάρχουμε με όσα επιλέγαμε να αγνοούμε. Άλλωστε, το τι μένει πλέον εκτός κάδρου σπάνια αποτελεί επιλογή μας. Όλα είναι μπροστά μας, είτε αυτό ονομάζεται πόλεμος, ανθρώπινα δικαιώματα ή κοινωνική ανισότητα», αναφέρει ο σκηνοθέτης και δημιουργός των σποτ.

Ο Γρηγόρης Ρέντης αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Imperial College London και συνέχισε τις σπουδές του στο California Institute of the Arts, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (MFA in Film Directing). Μετά την πρεμιέρα της πτυχιακής του ταινίας Η Δύση (Sundown, 2010) στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της διαφήμισης, έχοντας σκηνοθετήσει πολυάριθμα βραβευμένα διαφημιστικά και βιντεοκλίπ. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Βάρδια (Dogwatch, 2022), ένα ντοκιμαντέρ για τους μισθοφόρους που προστατεύουν εμπορικά πλοία από τους πειρατές στη Σομαλία, βραβεύτηκε με τον Αργυρό Αλέξανδρο στο τμήμα >>Film Forward του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Μόσχας DOKER, ενώ προβλήθηκε μεταξύ άλλων στα φεστιβάλ Visions du Réel, True/False και Raindance, αποσπώντας θετικές κριτικές από τον διεθνή τύπο. Η επόμενη ταινία του με τίτλο Sydney Smile Future Perfect αναπτύχθηκε στα πλαίσια του EAVE Producer’s Workshop και παρουσιάστηκε στο Crossroads Co-Production Forum του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Δείτε τα σποτ του 26ου ΦΝΘ:

Πυροτεχνήματα

Εταιρεία παραγωγής: Topcut Modiano, Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Ρέντης, Παραγωγός: Νικήτας Ραφαήλ, Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Γεωργίου, Σκηνογράφος: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, Διευθυντής Παραγωγής: Γιώργος Παπαδημητρίου, Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής: Κατερίνα Σεφερλή, Βοηθός Παραγωγού: Άννα Παπανικολάου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Άκης Θεοδορόζογλου, Casting Director: Ready2Cast, Ηθοποιοί: Ιάσονας Γιαννάρας, Αλέξανδρος Νικόλαος Γιαγκούσης, Ενδυματολόγος: Άννα Ζώτου, Εβελίνα Δαρζέντα, Βοηθός Ενδυματολόγου: Σταματίνα Σκάρου, Μακιγιάζ: Ιωάννα Συμεωνίδη, Ανεύρεση Χώρων: Παναγιώτης Λαζαράκος, Ομάδα Παραγωγής: Αλεξάνδρα Αλιβιζάτου, Γιώργος Κολλάρος, Νίκος Χριστόπουλος, Δημήτρης Τσαντίλας, Αντώνης Δούκας, Νίκος Κυριάκου, Φροντιστής: Γιάννης Γεωργίου, 1ος Βοηθός Κάμερας: Γιώργος Μανιάτης, 2ος Βοηθός Κάμερας: Γιώργος Νικολάκης, Μακενίστας: Κώστας Μερίδης, Gaffer: Στέλιος Καραϊσκος, Ηλεκτρολόγος: Κώστας Μάμαλης, Ηχολήπτης: Γιάννης Ζερβάκος, Παραγωγός Post Production: Αντώνης Δρακουλάκος & Λίλη Τριανταφυλλάκου, Μοντάζ: Τόλης Αποστολίδης, Επεξεργασία εικόνας: Frameworks, Γιώργος Παπαϊωάννου, Χρωματικές Διορθώσεις: Andrei Gordeev, Σχεδιασμός Ήχου & Μιξάζ: Αντώνης Καραγιάννης, Μουσική: Argy, Omnya – Aria © & ℗ 2023 Afterlife, Εξοπλισμός Κάμερας: Ηλίας Κτιστάκης (White Balance), Εξοπλισμός Φωτιστικών σωμάτων: Γιώργος Παπαδημητρίου

Πουλιά

Εταιρεία παραγωγής: Topcut Modiano, Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Ρέντης, Παραγωγός: Νικήτας Ραφαήλ, Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Γεωργίου, Σκηνογράφος: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, Διευθυντής Παραγωγής: Γιώργος Παπαδημητρίου, Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής: Κατερίνα Σεφερλή, Βοηθός Παραγωγού: Άννα Παπανικολάου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Άκης Θεοδορόζογλου, Casting Director: Ready2Cast, Ηθοποιοί: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη, Γιάννης Σαρλής, Ελεάννα Καυκάλα, Γιώργος Κισσανδράκης, Ενδυματολόγος: Άννα Ζώτου, Εβελίνα Δαρζέντα, Βοηθός Ενδυματολόγου: Σταματίνα Σκάρου, Μαλλιά: Ντανιέλα Μπαμπαμπέκοβα, Μακιγιάζ: Ιωάννα Συμεωνίδη, Ανεύρεση Χώρων: Γιώτα Σκουβαρά, Ομάδα Παραγωγής: Αλεξάνδρα Αλιβιζάτου, Γιώργος Κολλάρος, Νίκος Χριστόπουλος, Δημήτρης Τσαντίλας, Αντώνης Δούκας, Νίκος Κυριάκου, Φροντιστής: Γιάννης Γεωργίου, 1ος Βοηθός Κάμερας: Γιώργος Μανιάτης, 2ος Βοηθός Κάμερας: Γιώργος Νικολάκης, Μακενίστας: Κώστας Μερίδης, Gaffer: Στέλιος Καραϊσκος, Ηλεκτρολόγοι: Κώστας Μάμαλης, Ηχολήπτης: Γιάννης Ζερβάκος, Παραγωγός Post Production: Αντώνης Δρακουλάκος & Λίλη Τριανταφυλλάκου, Μοντάζ: Τόλης Αποστολίδης

CGI: Post Faust, Ντίνα Μελινιώτη, Νίκος Δανιηλίδης, Επεξεργασία εικόνας: Γιώργος Κούρκουλος, Χρωματικές Διορθώσεις: Andrei Gordeev, Σχεδιασμός Ήχου & Μιξάζ: Αντώνης Καραγιάννης, Μουσική: Argy, Omnya – Aria © & ℗ 2023 Afterlife, Εξοπλισμός Κάμερας: Ηλίας Κτιστάκης (White Balance), Εξοπλισμός Φωτιστικών σωμάτων: Γιώργος Παπαδημητρίου

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και την πολύτιμη βοήθεια της κας. Ανωγιάτη Νατάσσας

Σκουός

Εταιρεία παραγωγής: Topcut Modiano, Σκηνοθέτης: Γρηγόρης Ρέντης, Παραγωγός: Νικήτας Ραφαήλ, Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Γεωργίου, Σκηνογράφος: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, Διευθυντής Παραγωγής: Γιώργος Παπαδημητρίου, Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής: Κατερίνα Σεφερλή, Βοηθός Παραγωγού: Άννα Παπανικολάου, Βοηθός Σκηνοθέτη: Άκης Θεοδορόζογλου, Casting Director: Ready2Cast, Ηθοποιοί: Δέσποινα Κονταξή, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Ενδυματολόγος: Άννα Ζώτου, Εβελίνα Δαρζέντα, Βοηθός Ενδυματολόγου: Σταματίνα Σκάρου, Μακιγιάζ: Ιωάννα Συμεωνίδη, Ανεύρεση Χώρων: Παναγιώτης Λαζαράκος, Ομάδα Παραγωγής: Αλεξάνδρα Αλιβιζάτου, Γιώργος Κολλάρος, Νίκος Χριστόπουλος, Δημήτρης Τσαντίλας, Αντώνης Δούκας, Νίκος Κυριάκου, Φροντιστής: Γιάννης Γεωργίου / Γιάννης Γεωργίου, 1ος Βοηθός Κάμερας: Γιώργος Μανιάτης, 2ος Βοηθός Κάμερας: Γιώργος Νικολάκης, Gaffer: Στέλιος Καραϊσκος, Ηλεκτρολόγος: Κώστας Μάμαλης, Ηχολήπτης: Νίκος Μπουγιούκος, Παραγωγός Post Production: Αντώνης Δρακουλάκος & Λίλη Τριανταφυλλάκου, Μοντάζ: Τόλης Αποστολίδης, Επεξεργασία εικόνας: Γιώργος Γιαγιάς, Χρωματικές Διορθώσεις: Andrei Gordeev, Σχεδιασμός Ήχου & Μιξάζ: Αντώνης Καραγιάννης, Μουσική: Argy, Omnya – Aria © & ℗ 2023 Afterlife, Εξοπλισμός Κάμερας: Ηλίας Κτιστάκης (White Balance), Εξοπλισμός Φωτιστικών σωμάτων: Γιώργος Παπαδημητρίου