Ο Γρηγόρης Δημητριάδης «ακούει» την εστίαση – Παρών και Αγρινιώτης Κωνσταντίνος Ναστούλης

Στη Χαλκίδα βρέθηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, συμμετέχοντας σε συνάντηση Συλλόγων Εστίασης από όλη την Ελλάδα, σε μια συγκυρία όπου ο κλάδος βρίσκεται υπό έντονη πίεση καταγράφοντας πτώση στο τζίρο του.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Γρ. Δημητριάδης είχε εκτενή συζήτηση με επαγγελματίες του χώρου, ακούγοντας τα αιτήματά τους για φορολογία, κόστος ενέργειας, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Παρών στην συνάντηση ήταν φυσικά και ο Πρόεδρος της Εστίασης Αγρινίου Κώστας Ναστούλης, μεταφέροντας τον προβληματισμό των επαγγελματιών του Αγρινίου για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Δημητριάδης έκανε λόγο για «πολλές και σύνθετες προκλήσεις» που αντιμετωπίζει η εστίαση, υπογραμμίζοντας ότι κατέγραψε τις ανάγκες και τις αγωνίες των επαγγελματιών, με στόχο –όπως σημείωσε– να μεταφερθούν «εκεί που πρέπει», στην κατεύθυνση διεκδίκησης κεντρικών λύσεων.

Τόνισε ότι ο κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας σε πολλές περιοχές της χώρας και πως οι παρεμβάσεις οφείλουν να έχουν προοπτική και όχι αποσπασματικό χαρακτήρα. Πάντως η συμμετοχή του Γρ. Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, στη σύσκεψη ερμηνεύτηκε από τους παρευρισκόμενους ως μια κίνηση που αναβαθμίζει το διάλογο με την Κυβέρνηση για τα θεσμικά αιτήματα του κλάδου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»