Ο γλύπτης Βασίλης Παπασάικας στο 1ο ΓΕΛ Αγρινίου – «Η Τέχνη της ζωής» στο επίκεντρο

Το 1ο ΓΕΛ Αγρινίου επισκέφθηκε ο γλύπτης Βασίλης Παπασάικας, μεταφέροντας στους μαθητές ένα δυνατό μήνυμα για την «Τέχνη της ζωής».

Η ανακοίνωση:

Την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025, είχαμε την τύχη να φιλοξενήσουμε στην αίθουσα της βιβλιοθήκης/αναγνωστηρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου τον δημιουργό μνημειακών έργων που κοσμούν δημόσιους χώρους πολλών ελληνικών πόλεων, τον γλύπτη Βασίλη Παπασάικα.

Ο Βασίλης Παπασάικας όχι μόνο βρήκε τον χρόνο στο βαρυφορτωμένο πρόγραμμά του να επισκεφθεί το σχολείο μας, να προσφέρει επιδαψιλώς βιβλία και λευκώματα με το πλούσιο έργο του αλλά και να μιλήσει στο φιλαναγνωστικό και φιλότεχνο μαθητικό κοινό του.

Ο καλλιτέχνης μάς κέρδισε από την πρώτη στιγμή με την αμέσότητα, την ενάργεια και τη βιωματικότητα του λόγου του. Μίλησε για Τέχνη αλλά λαμβάνοντας υπόψη το νεαρό της ηλικίας του ακροατηρίου του επικεντρώθηκε στο θέμα « η Τέχνη της ζωής». Αναφέρθηκε στη δυναμική του πρωτογενούς λογισμού, την ανάγκη αντικομφορμιστικής συμπεριφοράς ως τρόπο άμυνας στην προώθηση προϊόντων υποκουλτούρας, στη χειραγώγηση, στη πνευματιή βάλτωση. Μίλησε με την καρδιά του στις καρδιές μας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς!