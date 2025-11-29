Ο Γιώργος Παπαναστασίου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα – Πανηγυρίζει ο ναός αφιερωμένος στον Απόστολο Ανδρέα

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα βρέθηκε ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου την παραμονή της γιορτής του Αποστόλου από τον οποίο έχει πάρει το όνομά της η περιοχή.

Ο κ. Παπαναστασίου μαζί με άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής παρακολούθησαν τον Εσπερινό στον ναό που είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Ανδρέα, τον Πρωτόκλητο και πανηγυρίζει.

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αγρινίου αναφέρει:

«Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, παραμονή της εορτής του πολιούχου της κοινότητας, τιμήσαμε τη μνήμη ενός Αγίου, ο βίος του οποίου έγινε σύμβολο ταπεινότητας και ακλόνητης πίστης, για να μας θυμίζει τη δύναμη της αφοσίωσης και της αντοχής μπροστά στις δοκιμασίες.

Με σεβασμό στην παράδοση και πίστη στο κοινό μας μέλλον, συνεχίζουμε δίπλα στους ανθρώπους αυτού του τόπου.

Χρόνια πολλά σε όλη την κοινότητα και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες!»