Ο Γιώργος Καραμπελιάς ομιλητής την Παρασκευή στο “Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγρινίου.”

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα είναι ομιλητής την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 στο “Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγρινίου.”

Ο Γιώργος Καραµπελιάς γεννήθηκε το 1946 στην Κάτω Αχαΐα. Από το 1964, ως φοιτητής της Ιατρικής, είχε µια έντονη πολιτική δραστηριότητα, για την οποία και φυλακίστηκε από τη δικτατορία τον Μάιο-Ιούνιο 1967. Εν συνεχεία, σπούδασε Οικονομικά στο Παρίσι, όπου συμμετείχε στο αντιδικτατορικό κίνημα και τον Μάη του ’68, εξέδιδε το περιοδικό «Αντιφασίστας» και έγραψε τα πρώτα του βιβλία. Μετά το 1974 συνεχίζει την πολιτική και συγγραφική του δραστηριότητα. Από το 1979 έως το 1993 εξέδιδε το περιοδικό «Ρήξη».

Το 1980 δημιούργησε το Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο και τις Εναλλακτικές Εκδόσεις. Από το 1995 συμμετέχει στη ΣΕ του περιοδικού «Άρδην» και από το 2006 της εφημερίδας «Ρήξη». Από το 2010 είναι µέλος της «Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού» και της ΣΕ του περιοδικού «Νέος Ερμής ο Λόγιος». Τέλος, µετά το 2016, συμμετέχει στο Κίνημα Άρδην.

Επιδιώκει τη σύνθεση ανάμεσα στον πατριωτισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, ενώ θεωρεί πως ο µόνος τελεσφόρος εκσυγχρονισμός της Ελλάδας θα ήταν ένας εκσυγχρονισμός στηριγμένος στην παράδοση και την ιστορική µας ιδιοπροσωπία. Τα γραπτά του αφορούν στην πολιτική επιστήμη, την οικονομία, τη φιλοσοφία και τη γεωπολιτική. Τα τελευταία χρόνια επιμένει ιδιαίτερα στις ιστορικές έρευνες και μελέτες που αφορούν την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του 1821.

Κείμενα του μπορείτε να βρείτε στο λίνκ https://ardin-rixi.gr/archives/author/geokar Έχει γράψει πάνω από τριάντα πέντε βιβλία. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν τα βιβλία του, Από τη μεταβυζαντινή ζωγραφική στη γενιά του ’30: Μια πολιτική ιστορία, Ατελέσφορος εκσυγχρονισμός: Ο Κώστας Σημίτης και η εποχή του, 1909-1922, Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα, Το λυκόφως του μηδενισμού και 25 μαθήματα ελληνικής ιστορίας, όλα από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.