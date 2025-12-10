Ο Γιάννης Βρούτσης στο ΔΑΚ: «Στολίδι» σύντομα το στάδιο μετά την αντικατάσταση του ταρτάν

Ο Γιάννης Βρούτσης που επισκέφθηκε το Αγρίνιο για την απολογιστική παρουσίαση του ΔΕΗ Tour of Hellas βρέθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης (10.12.15) στο ΔΑΚ «Μιχάλης Κούσης».

Προϊδέασε για το αποτέλεσμα που θα προκύψει από την αντικατάσταση του φθαρμένου και επικίνδυνου ταρτάν από άλλο κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας υλικό, έργο ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. «Θα πετάτε«, είπε χαριτολογώντας στους αθλητές που συνάντησε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού συνοδευόμενος από το δήμαρχο Αγρινίου και άλλα στελέχη της Δημοτικής Αρχής είπε ότι θα «τρέξει» η διαδικασία της δημοπράτησης ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος και πολύ σύντομα η αθλητική εγκατάσταση θα μετατραπεί σε «στολίδι», όπως αξίζει στη νέα γενιά του Αγρινίου.

Ο κ. Παπαναστασίου εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη θετική εξέλιξη που δρομολογήθηκε και τόνισε ότι αναβάθμιση χρειάζονται και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Παναγιώτης Καψάλης τόνισε ότι στο συγκεκριμένο χώρο κάνουν προπόνηση και πρωταθλητές και ζήτησε από τον κ. Βρούτση γενναία χρηματοδότηση για τις εργασίες που απαιτούνται και κάτω από τος κερκίδες.

Αποδέκτης του αιτήματος να δημιουργηθούν κλειστοί προπονητικοί χώροι έγινε ο αναπληρωτής υπουργός συνομιλώντας με τον προπονητή βόλεϊ του Παναιτωλικού Γιώργο Ασημακούλα που εξήγησε ότι αυτό αφορά τους πάντες, με δεδομένο ότι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα.

Δείτε φωτογραφίες: