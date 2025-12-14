Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου, 2025
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης «παίζει» με τα μαλλιά του: Επιτέλους μετά από χρόνια έκανα μια αλλαγή

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με τα μαλλιά του «έπαιξε» ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία στην οποίο εμφανίζεται με μια αλλαγή στην εξωτερική του εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, ποζάρει με τα μαλλιά του να είναι ξανθά, χωρίς όμως να διευκρινίζει αν η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή αν πράγματι προχώρησε σε αυτή την αλλαγή.

«Επιτέλους μετά από χρόνια έκανα και εγώ μια αλλαγή. Να κρατήσω το χρώμα;», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη

protothema.gr

