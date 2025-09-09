Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατεδάφισε το καλάθι της Λιθουανίας - Ο «Greek Freak» τρόμαξε όλη την Ευρώπη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρόμαξε όλη την Ευρώπη με τα καρφώματά του κατεδαφίζοντας το καλάθι της Λιθουανίας στον προημιτελικό.

 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι, διαλύοντας τη λιθουανική άμυνα αλλά και το αντίπαλο καλάθι.

Ο σούπερ σταρ του NBA τα έβαλε με όλη την πεντάδα των Λιθουανών, με τη FIBA να “τρελαίνεται” με τα κατορθώματά του.

Η FIBA έμεινε άφωνη από τον Greek Freak, γράφοντας σε ανάρτησή της: “Ο Δίας φοβάται τον Γιάννη”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους.

Πηγή: newsit.gr

Ετικέτες: Γιάννης Αντετοκούνμπο, ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΛΑΘΙ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, μπασκετ

