Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατεδάφισε το καλάθι της Λιθουανίας - Ο «Greek Freak» τρόμαξε όλη την Ευρώπη

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τρόμαξε όλη την Ευρώπη με τα καρφώματά του κατεδαφίζοντας το καλάθι της Λιθουανίας στον προημιτελικό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι, διαλύοντας τη λιθουανική άμυνα αλλά και το αντίπαλο καλάθι.

Ο σούπερ σταρ του NBA τα έβαλε με όλη την πεντάδα των Λιθουανών, με τη FIBA να “τρελαίνεται” με τα κατορθώματά του.

HOW DO YOU STOP THIS?

(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Η FIBA έμεινε άφωνη από τον Greek Freak, γράφοντας σε ανάρτησή της: “Ο Δίας φοβάται τον Γιάννη”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους.

