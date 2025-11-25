Ο Γιάνης Βαρουφάκης απαντά στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν έχω διαβάσει την Ιθάκη, θα περιμένω την ταινία»

Το πρωί της Τρίτης, 25.11.2025, ο γενικός Γραμματέας του ΜεΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης, μίλησε σχετικά με τα όσα γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε με τίτλο Ιθάκη.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής του, μίλησε στην ΕΡΤ και ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικα με όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και περιγράφει την αλήθεια όπως εκείνος την βίωσε.

Ξεκινώντας ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε αρχικά αστειευόμενος ότι «δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, θα περιμένω να βγει η ταινία».

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο ο Γιάννης Βαρουυφάκης είπε: «Τους τα είχε δώσει όλα και τον τιμωρούσαν. Θέλανε όχι μόνο να υπογράψει μνημόνιο, θέλανε να τον εξευτελίσουν».

«Για τα κουπόνια, είναι σα να σου δίνουν bentley και ferrari και να ξινίζεις μούτρα. παρόμοιο σύστημα είχε εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλες χώρες. Δημόσιο σύστημα εξωτραπεζικών πληρωμών βασισμένο στο taxisnet» ήταν ο τίτλος του email που είχε στείλει την πρόταση.

Το να χαρακτηρίζει κουπόνια ένα σύστημα παράλληλων πληρωμών, πολύ προηγμένο για την εποχή του είναι εξευτελιστικό για τον ίδιο. Ο βασικός λόγος που με επέλεξε για υπουργό Οικονομικών ήταν αυτό το σύστημα πληρωμών.

Όπως είπε ήταν «ο όρος που είχε θέσει το σύστημα αυτό πληρωμών. Είναι εξευτελιστικό να λέει ότι το έμαθε στο τέλος του 6μήνου και να το χαρακτηρίζει ως κουπόνια».

«Έχω κάνει επικοινωνιακά λάθη. Το πιο αμείλικτο ερώτημα είναι με εκείνα που ήξερες τότε τι θα έκανες διαφορετικά. Ήταν εκείνη η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν υπογράψαμε κανένα μνημόνιο, πήραμε μία παράταση 4 μηνών την οποία εκμεταλλεύτηκε για να υπογράψει», ανέφερε σχετικά με τα δικά του λάθη, και μέσα έβαλε και τη φωτογράφιση με τη σύζυγό του στην οποία ζήτησε και δημόσια συγγνώμη που είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

