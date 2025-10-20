Ο Φώτης Ζησιμόπουλος ψάχνοντας καρπούζι στη Γαλλία - «Στο Αγρίνιο θα είχα βρει δέκα πάγκους»

Την έλλειψη καρπουζιών στην Γαλλία σχολίασε με χιούμορ ο Αγρινιώτης δρομέας Παναγιώτης Ζησιμόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 24 ωρών στο Αλμπί, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Στις 02:02 τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025, ο Φώτης Ζησιμόπουλος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ώρου στο Αλμπί της Γαλλίας. Ο 42χρονος Αγρινιώτης αθλητής, τέσσερις φορές νικητής του Σπάρταθλον, κάλυψε 187,5 χιλιόμετρα σε 15 ώρες και 2 λεπτά, παραμένοντας σταθερά μέσα στην πρώτη πεντάδα από το 48ο χιλιόμετρο και έπειτα.

Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας δεν κύλησε ακριβώς όπως θα ήθελε, ο Φώτης διατήρησε το πνεύμα και το χιούμορ του. Στο βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζει με χιουμοριστικό τρόπο την έλλειψη… καρπουζιών στη Γαλλία: «Στο Αγρίνιο θα είχα βρει δέκα πάγκους με καρπούζια», λέει γελώντας, προσθέτοντας πως εκεί «χαμένος χρόνος, δεν ξέρουν να ζουν».

Δείτε το βίντεο:

