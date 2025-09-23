O Φώτης Ιωαννίδης πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε… λογαριασμό στην Πορτογαλία. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πρωτάθλημα, κάνοντας το τελικό 3-0 για την ομάδα του κόντρα στην Μορεϊρένσε.

Στην νίκη της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Φώτης Ιωαννίδης σκόραρε το τελευταίο της γκολ, στο 90+4′. Μετά από συρτή σέντρα του Άλισον Σάντος, ο Έλληνας φορ να πλασάρει ιδανικά από το ύψος της μικρής περιοχή, σκοράροντας το πρώτο του τέρμα με την νέα του ομάδα.

Όπως είναι λογικό ο ίδιος «πνίγηκε» στην αγκαλιά των συμπαικτών του, οι οποίοι θέλησαν να τον συγχαρούν. Yπενθυμίζεται ότι ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε μεταγραφή φέτος το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τους νικητές, οι οποίοι πήραν την πέμπτη νίκη τους σε 6 αγωνιστικές και βρίσκονται στο -3 από την Πόρτο, τη μοναδική ομάδα από την οποία έχουν ηττηθεί, ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το παιχνίδι ο Βαγιαννίδης.

newsit.gr