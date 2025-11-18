Ο Φοιτητικός Σύλλογος ΔΕΑΠΤ/ΕΤΤ στο πλευρό των μαθητών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου

Ο Φοιτητικός Σύλλογος ΕΤΤ /ΔΕΑΠΤ στηρίζει τον αγώνα των μαθητών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, που διεκδικούν ένα σχολείο ασφαλές, όπου οι μαθητές θα κάνουν μάθημα σε αίθουσες σύγχρονες και όχι σε αποθήκες.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για αποτέλεσμα της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της παλαιότητας και ακαταλληλότητας των σχολικών κτιρίων.

Είναι ξεκάθαρο πως η κατάσταση αυτή δείχνει την εγκληματική αμέλεια από πλευράς Δήμου, Υπουργείου Παιδείας και κυβέρνησης.

Φαίνεται πως η ασφάλεια και η εκπαίδευση των μαθητών δεν αποτελούν προτεραιότητα τους. Είναι οι ίδιοι που ευθύνονται και για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, και εδώ στο Αγρίνιο, όπου υπάρχουν ελλείψεις στον εξοπλισμό δεν υπάρχει φοιτητική εστία κ.α., γιατί για αυτούς οι ανάγκες μας θεωρούνται κόστος.

Οι μαθητές έχουν το δίκιο με το μέρος τους και οι φοιτητές είμαστε δίπλα τους. Μαθητές και φοιτητές είμαστε ενωμένοι μια γροθιά για τα δικαιώματα και τη μόρφωση που δικαιούμαστε.