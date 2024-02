Ο Φλικ μαθαίνει ισπανικά με το βλέμμα… στη Βαρκελώνη

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και φέρεται να έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε έναν πάγκο που θα είναι… ελεύθερος σε λίγους μήνες.

Ο Χάνσι Φλικ φέρεται να κάνει ταχύρρυθμα μαθήματα ισπανικών, όπως γράφουν ΜΜΕ της πατρίδας του. Ο 58χρονος παραμένει free agent και στη Γερμανία θεωρούν πως στοχεύει στη δουλειά της Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί θα βγουν σύντομα στην αναζήτηση νέου προπονητή, μιας και ο Τσάβι ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.//Α.

Το δημοσίευμα:

TRUE Hansi Flick is already learning Spanish. The former Coach of the German Nationalteam is looking for a new challenge in the summer and the job at FC Barcelona would appeal to him @BILD_Sport pic.twitter.com/RLdmuxN5Wi

— Christian Falk (@cfbayern) February 5, 2024