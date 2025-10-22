Ο Φαρμάκης τρολάρει τα προβοκατόρικα ερωτήματα

Σε περιφερειακό κανάλι της Θεσσαλίας μίλησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ρωτήθηκε για διάφορα θέματα και αναμενόμενο ήταν να ερωτηθεί και για το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου, που σημειωτέον εκδικάζεται στο ΣτΕ το Δεκέμβριο η προσφυγή των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας στα Σχέδια Διαχείρισης των Ποταμών.

«Θα ερχόσασταν στη Θεσσαλία προσκεκλημένος του κ. Κουρέτα για να συζητήσετε για τον Αχελώο;» ερωτήθηκε από το δημοσιογράφο του καναλιού ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, με το Νεκτάριο Φαρμάκη να δίνει «πληρωμένη» απάντηση: «Βεβαίως, αλλά και ο κ. Κουρέτας νομίζω είναι πιο εύκολο να έρθει, γιατί είναι Πατρινός…».Δηλαδή, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος «καλώς τα παιδιά, 3-0»… ήταν η απάντηση του Νεκτάριου Φαρμάκη.

Και αν το ΣτΕ δικαιώσει ξανά τα επιχειρήματα των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας πάμε για 8-0…

Εφημερίδα «Συνείδηση»