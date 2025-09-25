Ο Ευρυτάνας λοιμωξιολόγος Δ. Δασκαλάκης αποχώρησε από το CDC καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Ευρυτάνας λοιμωξιολόγος, Δημήτρης Δασκαλάκης, με καταγωγή από το Μεγάλο Χωριό, από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) καταγγέλλοντας πολιτικές παρεμβάσεις, με μία επικριτική επιστολή προς την πολιτική ηγεσία.

Η κίνηση προκάλεσε αίσθηση, καθώς ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι αποπέμπει τη Σούζαν Μονάρεζ, διευθύντρια του CDC, γιατί δεν είναι «ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του προέδρου των ΗΠΑ».

Ο ευρυτανικής καταγωγής λοιμωξιολόγος, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ανατρεπτικές προσωπικότητες στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Αμερική. Παθιασμένος λειτουργός της επιστήμης του, μέλος και ακτιβιστής για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, έχει πολεμήσει σθεναρά για την πρόληψη του HIV και την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια, ενώ ήταν ο λοιμωξιολόγος που κατάφερε να μειώσει τα κρούσματα HIV στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος κατήγγειλε «πρωτοφανή έλλειψη διαφάνειας» και «ανεπαρκή, ανειδίκευτη διαχείριση δεδομένων για πολιτικούς σκοπούς», ενώ αναφέρθηκε με οξύτητα στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ (Robert F. Kennedy Jr.), υπογραμμίζοντας ότι οι θέσεις του του υπονομεύουν την αποστολή της υπηρεσίας. «Μετά από πολλή σκέψη, κατέληξα ότι οι απόψεις που εξέφρασαν ο ίδιος και οι συνεργάτες του καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της θητείας μου. Αρκετά πια», τόνισε.

Ο ομογενής με καταγωγή από την Ευρυτανία προειδοποίησε ότι οι πρόσφατες αλλαγές «απειλούν τη ζωή των μικρότερων Αμερικανών και των εγκύων», ενώ έκανε λόγο για «απερίσκεπτες προσπάθειες εξαφάνισης των τρανς πληθυσμών» και «κατάργηση κρίσιμων εγχώριων και διεθνών προγραμμάτων για τον HIV».

Ο 50χρονος επιστήμονας έγινε γνωστός στη Νέα Υόρκη μέσα από τη δράση του στο Τμήμα Ελέγχου Νοσημάτων της πόλης, υιοθετώντας πρωτοποριακές πρακτικές, όπως η δημιουργία κέντρων ελέγχου έξω από κλαμπ και κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά και εμφανίσεις με drag ταυτότητα για να ενθαρρύνει τον εμβολιασμό. Το 2020 ανέλαβε τη Διεύθυνση Πρόληψης HIV/AIDS στο CDC, ενώ το 2022 ορίστηκε αναπληρωτής συντονιστής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση του ιού mpox.

Το 2024 ανέλαβε την κορυφαία θέση στο Εθνικό Κέντρο Εμβολιασμού και Αναπνευστικών Ασθενειών. «Εύχομαι το CDC να συνεχίσει την κρίσιμη αποστολή του και το υπουργείο Υγείας να αναθεωρήσει την επικίνδυνη πορεία αποδόμησης της δημόσιας υγείας ως θεσμού και πρακτικής. Αν συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση, κινδυνεύει η ευημερία και η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε κλείνοντας την επιστολή του.

