Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου λανσάρει κόμμα με... μύτη κλόουν

Με μύτη κλόουν ο ευρωβουλευτής Φειδίας, εξήγγειλε τη δημιουργία κόμματος για να λάβει μέρος στις Βουλευτικές εκλογές του 2026 στη Κύπρο.

Το κόμμα θα ονομάζεται "Άμεση Δημοκρατία" και σκοπός του όπως λέει ο ίδιος εμφανιζόμενος σε βίντεο ως κλόουν είναι να αλλάξει η λειτουργία της Δημοκρατία ίσως και σε ολόκληρο τον κόσμο!

Το κόμμα θα φτιαχτεί μέσα από μια εφαρμογή (Application) για κινητά τηλέφωνα και όσοι ενδιαφέρονται θα επιλέξουν τους 56 υποψήφιους βουλευτές. Επίσης οι θέσεις του κόμματος που δεν υπάρχουν θα διαμορφώνονται από όποιον χρήστη του internet μπαίνει στην εφαρμογή και με τον ίδιο τρόπο οι βουλευτές (αν εκλέγουν) θα τοποθετούνται έναντι των νομοσχεδίων.

Ο ίδιος δεν αποκλείει να αποτύχει το εγχείρημα αλλά θεωρεί πως πρέπει να δοκιμαστεί.

Η εξαγγελία κόμματος την προετοίμασε με κάποια βίντεο ου ανέβαζε καθημερινώς στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: protothema.gr