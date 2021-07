Ο Ερντογάν αποκοιμήθηκε την ώρα που έκανε δηλώσεις (βίντεο)

Ο λόγος που ένα μήνυμα για τη «Γιορτή των Θυσιών» προξένησε τόσο το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου ήταν η… αδύναμη στιγμή του Ερντογάν, ο οποίος αποκοιμήθηκε στη μέση της δήλωσής του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, το οποίο φυσικά δεν άργησε να γίνει viral στο Twitter, ο Ερντογάν φαίνεται να κάνει μια μικρή παύση ενώ μιλάει και να κλείνει τα μάτια του για δευτερόλεπτα, λίγο πριν συνεχίσει.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan falls asleep for a moment addressing his members of the ruling AKP, pic.twitter.com/Ky0PsegOxZ

