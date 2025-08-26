Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για μη εγκεκριμένο προϊόν που βοηθά στη στυτική δυσλειτουργία: «Μην τα χρησιμοποιείται»

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στη διακίνηση του προϊόντος «DIBLONG GINSENG BONBONS FAST & LANG LASTING EFFECT», που προωθείται για την βελτίωση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ προειδοποιεί πως στο συγκεκριμένο σκεύασμα περιέχεται η ουσία σιλδεναφίλη χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή τους. Η συγκεκριμένη ουσία, είναι ευρέως γνωστή από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

«Η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες για τον χρήστη πόσο μάλλον από χρήση σκευασμάτων παράνομης παραγωγής», προειδοποιεί ο ΕΟΦ.

Ο Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν το συγκεκριμένο προϊόν και στην περίπτωση που αυτό έρθει στην κατοχή τους, τότε να έρθουν σε επικοινωνία με τις αρχές.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στη διακίνηση του προϊόντος DIBLONG GINSENG BONBONS FAST & LANG LASTING EFFECT, που προωθείται για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας καθώς περιέχει τη δραστική ουσία σιλδεναφίλη χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή τους, όπως προέκυψε από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Γερμανίας.

Η δραστική ουσία σιλδεναφίλη έχει γίνει γνωστή επειδή περιέχεται σε εγκεκριμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας. Ωστόσο, η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες για τον χρήστη πόσο μάλλον από χρήση σκευασμάτων παράνομης παραγωγής.