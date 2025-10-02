Ο Έντι Ράμα τρολάρει τον Τραμπ – Η ατάκα του στον Μακρόν για τον αγεωγράφητο Πρόεδρο των ΗΠΑ
Πρόσφατα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κομπάζοντας για τους 7 πολέμους που έχει τερματίσει είπε ότι μεταξύ αυτών έχει τερματίσει εκείνον ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν, μπερδεύοντας την Αρμενία και την Αλβανία.
Στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο στην Δανία, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα διασταυρώθηκε με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ. Παρών ήταν και ο Εμανουέλ Μακρόν. Τότε ο Ράμα είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Γαλλίας: Πρέπει να συγχαρείς τον Αλίεφ κι εμένα γιατί ο Τραμπ τερμάτισε τον πόλεμο ανάμεσα στις χώρες μας.
Ο Μακρόν, αρχικά σάστισε και μετά τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε γέλια.
Δείτε την σκηνή
Albanian PM Rama to Macron:
You should congratulate Ilham Aliyev and me.
Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt
— Clash Report (@clashreport) October 2, 2025
Δείτε και την επίμαχη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ
Trump says he solved the problem between Albania and Azerbaijan. pic.twitter.com/q27Yu7zeTI
— Clash Report (@clashreport) September 12, 2025
Πηγή: newsit.gr