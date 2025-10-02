Ο Έντι Ράμα τρολάρει τον Τραμπ – Η ατάκα του στον Μακρόν για τον αγεωγράφητο Πρόεδρο των ΗΠΑ

Πρόσφατα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κομπάζοντας για τους 7 πολέμους που έχει τερματίσει είπε ότι μεταξύ αυτών έχει τερματίσει εκείνον ανάμεσα στην Αλβανία και το Αζερμπαϊτζάν, μπερδεύοντας την Αρμενία και την Αλβανία.

Στο άτυπο ευρωπαϊκό συμβούλιο στην Δανία, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα διασταυρώθηκε με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ. Παρών ήταν και ο Εμανουέλ Μακρόν. Τότε ο Ράμα είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Γαλλίας: Πρέπει να συγχαρείς τον Αλίεφ κι εμένα γιατί ο Τραμπ τερμάτισε τον πόλεμο ανάμεσα στις χώρες μας.

Ο Μακρόν, αρχικά σάστισε και μετά τόσο εκείνος όσο και οι υπόλοιποι ξέσπασαν σε γέλια.

Δείτε την σκηνή

Albanian PM Rama to Macron:

You should congratulate Ilham Aliyev and me. Trump has ended the conflict between us. https://t.co/6GhybUMMRe pic.twitter.com/lpjObSNFFt — Clash Report (@clashreport) October 2, 2025

Δείτε και την επίμαχη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ

Trump says he solved the problem between Albania and Azerbaijan. pic.twitter.com/q27Yu7zeTI — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Πηγή: newsit.gr