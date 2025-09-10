Ο Εμποροβιομηχανικός Μεσολογγίου στην εκδήλωση παρουσίασης των νέων ειδικοτήτων ΣΑΕΚ Μεσολογγίου

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου έδωσε το παρών στην εκδήλωση παρουσίασης των νέων ειδικοτήτων της ΣΑΕΚ Μεσολογγίου στο Μέγαρο Χρυσόγελου με θέμα: «Όραμα και Προοπτικές – Νέες Ειδικότητες 2025 2026».

Η ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου:

Με ιδιαίτερη χαρά και ενδιαφέρον, η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Μεσολογγίου, δίνοντας το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Χρυσόγελου με θέμα: «Όραμα και Προοπτικές – Νέες Ειδικότητες 2025 2026».

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Ρήγας και η Γενική Γραμματέας κα. Μαρία Πλαστήρα, οι οποίοι παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις και συνομίλησαν με τους διοργανωτές και τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής της Σχολής κ. Γιάννης Χατζής παρουσίασε το όραμα και τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν από το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, ενώ η Υποδιευθύντρια κα. Κατερίνα Αποστολοπούλου ανέδειξε τη σημασία της πρακτικής άσκησης ως γέφυρας με την αγορά εργασίας. Παράλληλα, εκπαιδεύτριες και συνεργάτιδες της Σχολής, μέσα από τις εισηγήσεις τους, παρουσίασαν τις επαγγελματικές δυνατότητες που ανοίγονται στους σπουδαστές.

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου χαιρετίζει το όραμα της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου για καινοτομία, διασύνδεση με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, καθώς και την αξιοποίηση τοπικών συνεργασιών, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής και εθνικής αγοράς.

Σύντομες πληροφορίες για τις νέες ειδικότητες του Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου:

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής αποτελεί βασικό στήριγμα του νοσηλευτικού προσωπικού, συμβάλλοντας ενεργά στην παροχή φροντίδας υγείας σε ασθενείς σε νοσοκομεία, κλινικές και μονάδες φροντίδας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει βασικές γνώσεις νοσηλευτικής, πρώτες βοήθειες, φροντίδα ασθενών, διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού και δεξιότητες επικοινωνίας με ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία, ιδιωτικές κλινικές και μονάδες αποκατάστασης.

Διαχειριστής Ηλεκτρονικού Καταστήματος (eShop)

Ο Διαχειριστής eShop είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, την προβολή και την εμπορική επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, συνδυάζοντας τεχνογνωσία marketing και τεχνικές δεξιότητες. Η κατάρτιση περιλαμβάνει διαχείριση περιεχομένου, ηλεκτρονικές πληρωμές, logistics, SEO, digital marketing, εξυπηρέτηση πελατών και ανάλυση δεδομένων. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις λιανικής, startups, εταιρείες ψηφιακού εμπορίου ή να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web Designer- Developer/VideoGames)

Ο Τεχνικός Πληροφορικής ειδικεύεται στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών, ιστοσελίδων, πολυμεσικού περιεχομένου και παιχνιδιών, συνδυάζοντας δημιουργικότητα και τεχνολογία. Η εκπαίδευση καλύπτει προγραμματισμό υπολογιστών, σχεδίαση διεπαφών, ανάπτυξη ιστοσελίδων, δημιουργία γραφικών, animation, game design και χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε τμήματα εταιρείες πληροφορικής, δημιουργικά γραφεία, startups, gaming studios ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής

Ο Τεχνικός Συντήρησης ασχολείται με τη διατήρηση και αποκατάσταση έργων ζωγραφικής, συμβάλλοντας στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κατάρτιση περιλαμβάνει τεχνικές συντήρησης, ιστορία τέχνης, χημεία υλικών, χρήση εξειδικευμένων εργαλείων και μεθόδων τεκμηρίωσης. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε μουσεία, γκαλερί, ιδιωτικές συλλογές, εργαστήρια συντήρησης ή να συνεργαστούν με φορείς πολιτισμού.

Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής

Ο Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής δημιουργεί αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονες τάσεις γαστρονομίας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει παρασκευή ψωμιού, αρτοσκευασμάτων, γλυκών, διακόσμηση, υγιεινή τροφίμων και διαχείριση πρώτων υλών. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, catering ή να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων

Η ειδικότητα αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την αισθητική των ενδυμάτων, με στόχο τη δημιουργία λειτουργικών και καλαίσθητων συλλογών μόδας. Η κατάρτιση περιλαμβάνει σχεδίαση μόδας, πατρόν, ραφή, επιλογή υφασμάτων, τεχνικές παραγωγής και παρουσίαση συλλογών. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε οίκους μόδας, βιοτεχνίες, καταστήματα ένδυσης ή να δραστηριοποιηθούν ως ανεξάρτητοι σχεδιαστές.

Ειδικός Αισθητικής και Τέχνης του Μακιγιάζ

Ο Ειδικός Αισθητικής και Μακιγιάζ προσφέρει υπηρεσίες ομορφιάς και φροντίδας προσώπου, με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση μέσω του μακιγιάζ. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τεχνικές μακιγιάζ, περιποίηση δέρματος, αισθητική προσώπου, χρήση καλλυντικών προϊόντων και εφαρμογή ειδικών εφέ. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε ινστιτούτα αισθητικής, spa, τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφο ή να δραστηριοποιηθούν ως επαγγελματίες makeup artists.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο https://diek.it.minedu.gov.gr μέχρι την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου.

Δείτε την αφίσα:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ