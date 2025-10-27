Ο Εμποροβιομηχανικός Μεσολογγίου καλεί σε καταγραφή ζημιών τις πληγείσες επιχειρήσεις από την κακοκαρία

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου απηύθυνε κάλεσμα σε όλες τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία να επικοινωνήσουν με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την καταγραφή των ζημιών από αρμόδια κλιμάκια.

Η ανακοίνωση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου:

Ο Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεσολογγίου ενημερώνει τα μέλη του, καθώς και όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, ότι όσοι συνάδελφοι επαγγελματίες υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή μας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο τηλέφωνο 6946 333 723, προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταγραφή των ζημιών από αρμόδια κλιμάκια.

Παράλληλα, η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου συμμετέχει ενεργά σε συσκέψεις με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να αναζητηθεί και να δοθεί μια οριστική λύση στο πρόβλημα των πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία έχουν επανειλημμένως προκαλέσει σοβαρές φθορές σε καταστήματα και επιχειρήσεις της πόλης μας.

Ο Σύλλογος παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές για την άμεση ενημέρωση των μελών του για κάθε νεότερη εξέλιξη σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης των πληγεισών επιχειρήσεων.