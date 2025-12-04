Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ανακοίνωση στήριξης των αγροτικών κινητοποιήσεων εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, τονίζοντας ότι η η ανατροπή της πολιτικής που ασκείται σε βάρος τους είναι εφικτή μέσα από τους συλλογικούς αγώνες.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου χαιρετίζει και στηρίζει τις κινητοποιήσεις, τον αγώνα, τις δράσεις των Αγροτών στην περιοχή μας και πανελλαδικά. Καταγγέλλει την κρατική βία, τις προβοκάτσιες, κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και απειλής.

Οι Αγρότες είχαν και έχουν δίκιο και η δικαίωσή τους μας αφορά όλους. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από το εισόδημά τους εξαρτάται η ύπαρξη του μαγαζιού μας.

Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι πίσω από τα σκάνδαλα, τις κομπίνες, τα κυκλώματα των επιδοτήσεων κ.α., δεν βρίσκεται το μαχόμενο αγροτικό κίνημα αλλά ένα σάπιο πολιτικό σύστημα που ομφαλιακά συνδέεται με τη διαφθορά.

Είναι το πολιτικό σύστημα και οι υπερασπιστές του που θέλουν αντί:

– για αγροτική ποιοτική παραγωγή, στα χωράφια τζαμαρίες.

– για κτηνοτροφία, φτερωτές στα βουνά.

– για αλιεία, πλωτούς ουρανοξύστες.

– για προστασία του περιβάλλοντος, αφυδάτωση των λιμνών και βιασμό των οικοσυστημάτων.

Αυτοί ήταν και είναι που και στα προϊόντα γης, θάλασσας, διατροφής, αβαντάρουν τις εισαγωγές, τη θανατηφόρα ακρίβεια, την έξαλλη κερδοσκοπία και αισχροκέρδεια.

Είναι βέβαιο ότι αυτή η νεοφιλελεύθερη εφαρμοζόμενη πολιτική δεν μερεμετίζεται ή ανατρέπεται ή όσο εφαρμόζεται πιο βάρβαρη θα γίνεται.

Η ανατροπή της δεν είναι μεταφυσική προσδοκία ούτε ανέφικτος στόχος, αντίθετα, θα καταρρεύσει αν βρεθεί αντιμέτωπη με την συμπόρευση και τους συλλογικούς αγώνες μας.

Και εμείς, ο Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, με αυτές τις σκέψεις και προθέσεις δηλώνουμε παρών σε κάθε προσπάθεια προς μια τέτοια κατεύθυνση.