Ο ΕΦΕΤ για την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων - «Μαζί για ασφαλή τρόφιμα»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, που γιορτάζεται στις 16 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση:

Η Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων, στις 16 Οκτωβρίου, γιορτάζεται συμβολικά σε περισσότερες από 150 χώρες, με ενημερωτικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, που ευαισθητοποιούν το κοινό και το ενθαρρύνουν σε δράσεις για το μέλλον των τροφίμων, των ανθρώπων και του πλανήτη. Για το 2025, ο εορτασμός συμπίπτει με την 80η επέτειο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) κι έχει ως θέμα την έκκληση για αυξημένη συνεργασία για τον μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών συστημάτων: «Μαζί! Για πιο ασφαλή τρόφιμα και για ένα καλύτερο μέλλον»!

Η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανθρώπων του πλανήτη είναι μια πράξη ισορροπίας σε λεπτό σκοινί. Παρά τις δεκαετίες προόδου στην καταπολέμηση της πείνας και του υποσιτισμού, τα αγροδιατροφικά συστήματα υπόκεινται σε μεγαλύτερη πίεση από ποτέ, σε ένα κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο και εν μέσω όλο και πιο συχνών ακραίων καιρικών φαινομένων, πολέμων και συγκρούσεων, εξάντλησης φυσικών πόρων και κλυδωνισμών στην παγκόσμια οικονομία. Η ανισότητα συνεχίζει να βαθαίνει. Η παχυσαρκία και η σπατάλη τροφίμων συνυπάρχουν με σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια και υποσιτισμό, μερικές φορές ακόμη κι εντός των ίδιων κοινοτήτων. Παρόλο που το δικαίωμα στην τροφή είναι ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα, πολλοί αγωνίζονται να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, θρεπτικά και οικονομικά προσιτά τρόφιμα.

Ενδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση σε παγκόσμιο κι εθνικό επίπεδο

Σε παγκόσμιο επίπεδο:

Σχεδόν το 1/3 των τροφίμων χάνεται ή σπαταλιέται. Το 13% των τροφίμων χάνεται κατά τη συγκομιδή και τη μεταφορά και το 19% σπαταλιέται στο στάδιο της λιανικής πώλησης και της κατανάλωσης.

Ενώ έως και 673 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν την πείνα, περίπου 900 δισεκατομμύρια ενήλικες είναι παχύσαρκοι και 35,5 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών είναι υπέρβαρα.

Στην Ελλάδα:

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), που δημοσιεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου, το 7% του πληθυσμού δήλωσε ότι μέσα στη χρονιά που πέρασε αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Από αυτούς, το 1,6% βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, φτάνοντας στο σημείο να περάσει ολόκληρη ημέρα χωρίς φαγητό, επειδή δεν είχε χρήματα ή άλλους πόρους.

Σύμφωνα με το ειδικό Ευρωβαρόμετρο για την ασφάλεια των τροφίμων (Σεπτέμβριος 2025), ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις για την αγορά τροφίμων των Ελλήνων καταναλωτών είναι το κόστος, σε ποσοστό 67%, ακολουθούμενο από την ασφάλεια των τροφίμων σε ποσοστό 61%.

Οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί, η ερευνητική κι επιστημονική κοινότητα, οι εταιρείες παραγωγής τροφίμων, οι οργανώσεις παραγωγών αλλά και το κάθε άτομο χρειάζεται να συνεργάζονται συνεχώς για την αλλαγή της πορείας των αγροδιατροφικών συστημάτων, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής και ασφαλής τροφή για όλους.

Ο ΕΦΕΤ, μέσω των ελέγχων που πραγματοποιεί, των συνεργασιών σε επιστημονικά δίκτυα και σε ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει, συμβάλλει στην προώθηση βιώσιμων πολιτικών, τη βελτίωση του διατροφικού προφίλ , της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων.

Μέσω της συνεχούς ενημέρωσης των καταναλωτών, και της συμμετοχής του σε ενημερωτικές δράσεις, όπως η πανευρωπαϊκή καμπάνια #Safe2EatEU της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αξιόπιστη ενημέρωση και εξοικείωση με θέματα ισορροπημένης διατροφής, ασφαλούς χειρισμού και αποθήκευσης των τροφίμων, ετικετών στα τρόφιμα, αλλεργιογόνων κ.λ.π. και παρέχει πρακτικές συμβουλές, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να κάνουν ασφαλείς επιλογές σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.