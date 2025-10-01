Ο Δήμος Ξηρομέρου τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων τιμά ο Δήμος Ξηρομέρου, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στη στήριξη και φροντίδα της τρίτης ηλικίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Δήμος Ξηρομέρου τιμά και αναγνωρίζει την πολύτιμη προσφορά των ηλικιωμένων στην κοινωνία μας, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στη στήριξη και φροντίδα της τρίτης ηλικίας. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, ο Δήμος αναδεικνύει το σημαντικό έργο που επιτελείται μέσω της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», η οποία προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Παράλληλα, πραγματοποίησε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εκδηλώσεις: με διαγενεακές δράσεις, που προάγουν την κοινωνική συμμετοχή, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γενεών, γιορτή ηλικιωμένων με κοπή πίτας και τραγουδιού. Ακόμη προγραμματίζει μαθήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών με στόχο την καλύτερη επικοινωνία στην ψηφιακή εποχή.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, ο Δήμος Ξηρομέρου στοχεύει στη δημιουργία ενός φιλικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, αναγνωρίζοντας την αξία και την εμπειρία τους ως πηγή σοφίας και δύναμης για ολόκληρη την κοινότητα.

Υπενθυμίζουμε σε όλους να στηρίξουν και να τιμήσουν τους ηλικιωμένους μας, οι οποίοι συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην διαμόρφωση της κοινωνία μας και των αξίων της δημιουργώντας σε μια κοινωνία πιο ζεστή, δίκαιη και ανθρώπινη.