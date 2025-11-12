Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου

Ο Δήμος Ξηρομέρου, σε συνδιοργάνωση με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΕΠΠΙ-ΔΡΟΥΜΕ”, ανακοινώνουν με ιδιαίτερη χαρά τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου (European Arthouse Cinema Day), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δήμου Ξηρομέρου, με ώρα έναρξης στις 19:00.

Κεντρικός της στόχος είναι η ανάδειξη, μέσω της ποιοτικής κινηματογραφικής εικόνας, της στενής σύνδεσης μεταξύ εθελοντισμού, πολιτισμού, της τοπικής ιστορίας και του φυσικού περιβάλλοντος, φέρνοντας το κοινό σε επαφή με αυτές τις έννοιες.

Στόχοι και Όφελος για την Τοπική Κοινωνία.

Η συνδιοργάνωση αυτής της πολιτιστικής πρωτοβουλίας αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την επίτευξη πολλαπλών στόχων:

Προώθηση Κινηματογραφικής Παιδείας: Να τιμηθεί ο Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος και να προωθηθεί η ποιοτική κινηματογραφική παιδεία στην τοπική κοινωνία.

Ανάδειξη Εθελοντισμού: Να αναδειχθεί το εθελοντικό έργο και η δημιουργικότητα των πολιτών και των νέων της περιοχής.

Προσφορά Πολιτισμού: Να προσφερθεί στους κατοίκους του Δήμου Ξηρομέρου μια δωρεάν και ποιοτική πολιτιστική εμπειρία.

Ενίσχυση Εξωστρέφειας: Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του Δήμου μέσω της συμμετοχής σε πανευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Διάλογος: Να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος γύρω από το θέμα του ντοκιμαντέρ, με τη δυνατότητα να ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές μετά την προβολή.

Δήλωση Δημάρχου Ξηρομέρου.

Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου κος Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, δήλωσε σχετικά:

«Η συμμετοχή μας στην European Cinema Day αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για την παροχή ποιοτικών πολιτιστικών δράσεων στην τοπική μας κοινωνία. Ο κινηματογράφος είναι μια γέφυρα πολιτισμού και μας χαροποιεί ιδιαίτερα που, σε συνεργασία με την ΕΠΠΙ-ΔΡΟΥΜΕ, φέρνουμε ένα κομμάτι του ευρωπαϊκού Arthouse κινηματογράφου στο Ξηρόμερο».

Υποστηρικτές της Εκδήλωσης.

Η εκδήλωση υλοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αρχοντοχωριτών «Ο Άγιος Γεώργιος», καθώς και φορέων της τοπικής κοινωνίας, μαθητών, ενεργών πολιτών και εθελοντών.

Καλούνται όλοι οι φιλότεχνοι και οι λάτρεις του κινηματογράφου να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία και να τιμήσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου Τέχνης.