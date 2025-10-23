Ο Δήμος Ξηρομέρου στο 3ο Συνέδριο AGROWN 2025 με θέμα: "Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου"

Ο Δήμος Ξηρομέρου στα πλαίσια της στοχευμένης επιλογής του για εξωστρέφεια και προβολή, συμμετέχει ως συνδιοργανωτής για 3η συνεχόμενη χρονιά στο 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση AGROWN 2025 με θέμα: "Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου"

Το συνέδριο θα διεξαχθεί Παρασκευή και Σάββατο, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο.

Προσκαλούμε όλους τους συνδημότες μας Ξηρομερίτες που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό Κλάδο, να συμμετέχουν στο συνέδριο, θα πάρουν επικαιροποιημένη γνώση, πληροφορίες για τις σύγχρονες εξελίξεις, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές, θα αποκομίσουν εμπειρίες, θα ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις με συναδέλφους τους από άλλες περιοχές, μπορούν να έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν τα προϊόντα τους.

Το 3ο AGROWN 2025 με θέμα: «Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου», δίνει έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, που θα αναλάβει τα ηνία του κλάδου, με την εξιδεικευμένη γνώση, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών και το όραμα, ώστε να οδηγήσει το Αγροδιατροφικό Κλάδο σε ένα μέλλον βιώσιμο και αειφόρο.

Παράλληλα με το Συνέδριο, το AGROWN φιλοξενεί Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών αγροδιατροφής, εστιάζοντας στην ανάδειξη προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ και γαστρονομικής αξίας, στην προώθηση startups και εταιρειών ψηφιακού μετασχηματισμού, στη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τις νέες τεχνολογίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:

https://agrown.gr/