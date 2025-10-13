Ο Δήμος Ξηρομέρου προσκαλεί στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής 5ου διμήνου

Στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής 5ου διμήνου 2025 προσκαλεί ο Δήμος Ξηρομέρου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 67Α του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν καθώς και της αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών εκτός από τη συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα με αντικείμενο τις τρέχουσες υποθέσεις του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες σε ειδική δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία η Δημοτική Αρχή λογοδοτεί για το έργο και τη δράση της.

στις 29 Οκτωβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σας καλούμε να προσέλθετεστην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου, όπου θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας (Δια ζώσης) της Δημοτικής Αρχής για το 5ο δίμηνο του 2025.

έως και την 23η Οκτωβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: panoreapantazi@yahoo.gr Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που το επιθυμούν, μπορούν να θέσουν θέμα προς συζήτησηστη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail:).

Στην περίπτωση που απαιτηθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 14:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, από την οποία θα προκύψουν τα θέματα που θα εγγραφούν τελικά στην ημερήσια διάταξη.

Σχετική η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών: 98 Α.Π.: 8182/26.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ