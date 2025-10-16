Ο Δήμος Ξηρομέρου προειδοποιεί τους πολίτες για τους θυελλώδεις άνεμους στο Ιόνιο

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Δήμος Ξηρομέρου για τους θυελλώδεις άνεμους στο Ιόνιο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ξηρομέρου, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που προέρχονται από τον καιρό, με κύρια χαρακτηριστικά τους πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Ιόνιο για σήμερα 16/10 και αύριο 17/10.

Σε σχετικό έγγραφο από το Λιμεναρχείο Λευκάδας αναφέρεται:

1. Σύμφωνα με το Δελτίο Αναγγελίας Θυελλωδών Ανέμων της Ε.Μ.Υ. 156-10-2025/1000 UTC – Α.Α. 352/2025 για το Βόρειο Ιόνιο, προβλέπονται άνεμοι: Δυτικά του 19:50 από 16-10-2025/1300 UTC έως 16-10-2025/2200 UTC Νότιοι-Νοτιοανατολικοί 7 ή 8 και ανατολικά του 19:50 από 16-10-2025/1600 UTC έως 16-04- 2025/2200UTCΝότιοι-Νοτιοανατολικοί 7 η 8 μποφόρ.

2. Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ελλιμενισμένων σκαφών σε λιμένες, μαρίνες, αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας:

α) Να μεριμνούν για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι.

β) Να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή βοήθειας στα σκάφη τους ή αλλού, εφόσον απαιτηθεί.

γ) Να αποφεύγουν δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

3. Με γνώμονα την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, συνίσταται στους επισκέπτες των παραλιών να αποφεύγουν τη λήψη θαλασσίου λουτρού ιδίως όταν επικρατεί υψηλός κυματισμός καθόλη τη διάρκεια των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

4. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση ανάγκης οι επικοινωνίες μεταξύ σκαφών και Υπηρεσίας μας διενεργούνται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στο 2645022322.