Ο Δήμος Ξηρομέρου καλεί στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Αστακό

Πρόσκληση απηύθυνε ο Δήμος Ξηρομέρου στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Αστακό, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ξηρομέρου:

Ο Δήμος Ξηρομέρου και η Κοινότητα Αστακού, διοργανώνουν και σας προσκαλούν στην εκδήλωση φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στις 14 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα 06:00 μ.μ. στην Πλατεία Ανάπλασης Αστακού.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης περιμένουμε και τους μικρούς μας φίλους, να παίξουν, να διασκεδάσουν και να πάρουν τα δώρα τους.

