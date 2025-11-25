Ο Δήμος Ξηρομέρου για το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού – “Προσοχή στην επιδείνωση έως τη Παρασκευή 28/11”

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει και εφιστά την προσοχή στους πολίτες του, ότι εκδόθηκε σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου, Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του Καιρού (ΕΔΕΚ) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει και τον Δήμο.

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ξηρομέρου, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που προέρχονται από την επιδείνωση του καιρού στην περιοχή μας από σήμερα έως Παρασκευή 28/11, με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής και τις κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Ειδικότερα, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, συνιστά στους δημότες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να:

Ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ελλιμενισμένων σκαφών: (α) Να μεριμνούν για την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι. (β) Να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή βοήθειας στα σκάφη τους ή αλλού, εφόσον απαιτηθεί. (γ) Να αποφεύγουν δραστηριοποίηση κατά τον χρόνο ισχύος δελτίου καιρικών φαινομένων.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και το λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).