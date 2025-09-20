Ο Δήμος Ξηρομέρου για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Μυελού των Οστών: Γίνε κι εσύ δότης, δώσε ελπίδα, δώσε ζωή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Μυελού των Οστών, ο Δήμος Ξηρομέρου ενώνει τη φωνή του με όλους όσοι στηρίζουν την ανιδιοτελή προσφορά ζωής μέσω της δωρεάς μυελού των οστών.

Ο Δήμος μας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτής της πράξης, έχει ήδη αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία του.

Το 2021 και το 2022, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ''ΌΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ'', διοργάνωσαν εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όπου συμπολίτες μας έγιναν εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και αποτέλεσε την αφετηρία για συνεχή στήριξη του έργου του συλλόγου.

Σήμερα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας, ο Δήμος Ξηρομέρου:

Υπενθυμίζει σε όλους τη δύναμη που έχουμε να χαρίσουμε ζωή με μια απλή πράξη.

Συνεχίζει να στηρίζει δράσεις ενημέρωσης και προσέλκυσης νέων εθελοντών δοτών.

Ενθαρρύνει τους πολίτες να εγγραφούν ως δότες και να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να σώσουν ζωές.

Στηρίζει το έργο του Συλλόγου ''ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ''.

Η δωρεά μυελού των οστών δεν είναι απλώς μια πράξη ανθρωπιάς. Είναι μια πράξη ελπίδας, μια ευκαιρία ζωής για συνανθρώπους μας που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Δήμος Ξηρομέρου παραμένει αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά.

Γίνε κι εσύ δότης, δώσε ελπίδα, δώσε ζωή