Ο Δήμος Θέρμου ετοιμάζει υποψηφιότητα στο πρόγραμμα «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Η Νεολαία του Δήμου Θέρμου μπροστά, ανοίγοντας τη διαβούλευση για το σχέδιο πρότασης – υποψηφιότητας για το πρόγραμμα «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026».

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας αναφέρει:

«Η Νεολαία του Δήμου Θέρμου μπροστά – Μαζί αλλάζουμε το μέλλον!

Ο Δήμος Θέρμου άνοιξε τη διαβούλευση για το σχέδιο πρότασης - υποψηφιότητας για το πρόγραμμα Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.

Μπορεί η νεολαία στον τόπο μας να είναι λίγη, αλλά είναι δυνατή, δημιουργική και αποφασισμένη.

Αυτή τη δύναμη θέλουμε να αναδείξουμε και να δώσουμε βήμα και ρόλο στους νέους που μένουν εδώ, αλλά και σε όσους ονειρεύονται να επιστρέψουν.

Στο site του Δήμου Θέρμου θα βρείτε τη πλατφόρμα διαβούλευσης και το σχέδιο της πρότασης και μπορείτε:

να το διαβάσετε,

να καταθέσετε ιδέες,

να συνδιαμορφώσετε το Θέρμο της νέας γενιάς.

Για Συμμετοχή στη πλατφόρμα διαβούλευσης πατήστε εδώ:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeT5wo1lhg.../viewform...

Το μέλλον του τόπου μας δεν μπορεί να περιμένει.

Η φωνή των νέων είναι η δύναμη που θα το καθορίσει!»

Η αφίσα: