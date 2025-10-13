Ο Δήμος Ναυπακτίας ευχαριστεί όσους τίμησαν την Επέτειο της ιστορικής Ναυμαχίας

Τις θερμές του ευχαριστίες σε εθελοντές, συντελεστές και φορείς εξέφρασε με ανακοίνωση ο Δήμος Ναυπακτίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των εκδηλώσεων της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας:

Ο Δήμος Ναυπακτίας τίμησε με λαμπρότητα την 454η Επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), του γεγονότος που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης και σφράγισε την παγκόσμια ιστορία. Οι εορταστικές εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών και επισκεπτών, κορυφώθηκαν το πρωί της Κυριακής με την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, τη Δοξολογία και την Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ενετικό Λιμάνι.

Ο Δήμος Ναυπακτίας επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως φορέα διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ανάδειξης της πολιτιστικής του ταυτότητας. Οι εκδηλώσεις δεν αποτέλεσαν απλώς έναν ετήσιο εορτασμό, αλλά μία ζωντανή έκφραση μνήμης, ενότητας και συνέχειας, που αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία της Ναυμαχίας και τον ιδιαίτερο ρόλο της Ναυπάκτου στη συλλογική συνείδηση της Ευρώπης.

Ξεχωριστή στιγμή των εορτασμών αποτέλεσε η Τελετή Αναπαράστασης το βράδυ του Σαββάτου, όταν το Ενετικό Λιμάνι μετατράπηκε σε εντυπωσιακό σκηνικό σύγκρουσης των Δυνάμεων της Δύσης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αναβιώνοντας ένα από τα πλέον καθοριστικά γεγονότα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας πορείας.

Ευχαριστίες σε εθελοντές, συντελεστές και φορείς

Με την ολοκλήρωση των επετειακών εκδηλώσεων της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, ο Δήμος Ναυπακτίας και προσωπικά ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Γκίζας, εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους και αποδίδουν τα συγχαρητήριά τους στο σύνολο των συντελεστών, των φορέων, των ομάδων, των εθελοντών και των πολιτών που είτε έλαβαν μέρος είτε στήριξαν τις εκδηλώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, αποδίδονται ευχαριστίες στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, την Ισπανική Πρεσβεία, στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων Πεζικού Μεσολογγίου, στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δ.Ναυπακτίας, στην Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου, στους Συλλόγους «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές» και Amici di Lepanto - Loreto, στον Αθλητικό Σκακιστικό Όμιλο Ναυπάκτου (ΑΣΟΝ) «ΕΠΑΧΤΟΣ», στην ιστορικό, ερευνήτρια και ποιήτρια Δρ.Νάσα Παταπίου, στην εικαστικό Παρασκευή Τσάρα-Τουμπάνου, στους εθελοντές και τους εργαζόμενους του Δήμου Ναυπακτίας, ιδιαιτέρως στο Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και στο Τμήμα Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και τους Αντιδημάρχους κ.κ.Ντίνο Τσουκαλά και Θωμά Κοτρωνιά.

Επίσης, εκφράζονται συγχαρητήρια, σε όλους τους συντελεστές και τους εθελοντές που εργάστηκαν εντατικά για το άρτιο, καλλιτεχνικά και αισθητικά, αποτέλεσμα κατά την ημέρα της Αναπαράστασης της Ναυμαχίας. Συγκεκριμένα, στο Θέατρο Χωρίς Αυλαία και τον σκηνοθέτη Δημήτρη Σιούντα, στους Εno Shkodrani, Μάνια Ασημακοπούλου, Γιώργο Ντάλη, Κυριάκο Σφακιανάκη, Κωνσταντίνα Αντωνιάδου, Δημήτρη Ιωάννου, Παναγιώτη Κερασιά, Electron Live-Χρήστος Πολύδωρος, Integral Electronics, Ελένη Καραχάλιου «Το βεστιάριο του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας», Νίκο Τρίψια «Μπουκέτο-Μπαλόνια», τους ηθοποιούς Περικλή Σιούντα, Βαγγέλη Λιοδάκη, Νίκο Γαρόζη, Κωνσταντή Μιζάρα, Χρύσα Δημητρακοπούλου, Ευτυχία Χρυσοβέργη, Μπάμπη Αρταβάνη, X-Saltibagos (Γιώργο Γαρόζη, Μαρία Θεοδωροπούλου, Fred Ashcraft, Νίκο Αθανασόπουλο, Μάχη Μαρούδα), Κοσμά Μαλλίδη, στα μέλη της Θεατρικής και Χορευτικής Ομάδας του «Τεχνουργείον-Πολυχώρος Τέχνης» και του Συλλόγου «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές», στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών και τον Γρηγόρη Λόη. Τα κοστούμια ήταν ευγενική παραχώρηση του Συλλόγου «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές».

Σημαντική ήταν επίσης, η συμβολή των Σωμάτων Ασφαλείας και συγκεκριμένα του δυναμικού του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου, του Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπάκτου, του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται σε όλα τα Μ.Μ.Ε. που μετέδωσαν εικόνα και ήχο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 454ης Επετείου, στους επαγγελματίες φωτογράφους και φυσικά στους χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες που κατέκλυσαν την Ναύπακτο.

