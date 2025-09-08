Ο Δήμος Ναυπακτίας με 2 νέα απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων - Ενισχύεται ο στόλος καθαριότητας

Στην ενίσχυση του στόλου καθαριότητας προχώρησε ο Δήμος Ναυπακτίας με δύο νέα απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας:

Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Γκίζας υπέγραψε τη σύμβαση με την εκπρόσωπο του αναδόχου για την προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ. Θωμά Κοτρωνιά.

Τα νέα οχήματα θα ενισχύσουν τον στόλο καθαριότητας του Δήμου, αποτελώντας σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της θεσμικής υποχρέωσης των Δήμων για εφαρμογή της διαλογής στην πηγή και ειδικότερα της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο κ.Γκίζας δήλωσε: «Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για μια πιο καθαρή, πιο βιώσιμη και πιο φιλική προς το περιβάλλον πόλη. Τα νέα απορριμματοφόρα θα συμβάλλουν σημαντικά στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και στην ενίσχυση της ανακύκλωσης. Ο Δήμος Ναυπακτίας μελετά, σχεδιάζει και αναπτύσσει τις απαραίτητες υποδομές για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και να διαμορφώσει τις βάσεις για ένα βιώσιμο μέλλον».