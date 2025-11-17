Ο Δήμος Μεσολογγίου τιμά την 52η Επέτειο του Πολυτεχνείου

Ο Δήμος Μεσολογγίου τιμά την 52η επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αποδίδοντας τον οφειλόμενο σεβασμό στις νέες και τους νέους που υπερασπίστηκαν, με τόλμη και γενναιότητα, τις αξίες της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου αναφέρεται:

Η εξέγερση του Νοεμβρίου 1973 αποτελεί κορυφαίο ορόσημο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ανέδειξε τη δύναμη της νεολαίας και της κοινωνίας να διεκδικούν το δικαίωμα σε μια δημοκρατική πολιτεία, θεμελιωμένη στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την ελευθερία της έκφρασης.

Η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου αναγνωρίζει βαθιά το μήνυμα του Πολυτεχνείου, καθώς η δική της ιστορική διαδρομή και η βαριά θυσία της για την Ελευθερία αποτελούν διαχρονικά σημεία αναφοράς για τον ελληνικό λαό.

Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η προσήλωση στις δημοκρατικές αρχές και η ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή αποτελούν πάγιες προτεραιότητες του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.