Ο Δήμος Μεσολογγίου συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Σχολικά είδη συγκεντρώνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Δήμος Μεσολογγίου για τα παιδιά του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Δημήτρης Ράπτης, σε συνεργασία με τα στελέχη των κοινωνικών δομών του Τμήματος Πρόνοιας, καλεί ιδιώτες, συλλόγους, και επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην συγκέντρωση σχολικών ειδών για τους μαθητές του Κοινωνικού Παντοπωλείου που χρήζουν στήριξης.

Η συγκέντρωση των ειδών γίνεται καθημερινά από αύριο Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 9:00 έως τις 13:00, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου (οδός Λουδοβίκου Βαυαρίας 13, Μεσολόγγι).

Είδη που συγκεντρώνονται είναι:

σχολικές τσάντες

κασετίνες

μολύβια

γόμες

τετράδια

μπλοκ ζωγραφικής

ξυλομπογιές

μαρκαδόροι

χάρακες και γεωμετρικά όργανα

κόλες, ψαλιδάκια κ.α.

Θυμηθείτε: ακόμη και η πιο μικρή προσφορά, είναι σημαντική. Ας ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για να χαρίσουμε ένα χαμόγελο σε κάθε παιδί!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

Κοινωνικό Παντοπωλείο: 26310 23192

Κέντρο Κοινότητας: 26313 63425

Η πράξη, «Συνέχιση Δράσης Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο» με Κωδικό ΟΠΣ 6002338 καθώς και η πράξη «Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με Παράρτημα Ρομά με Κωδικό ΟΠΣ 6002316, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (Ε.Κ.Τ.+).