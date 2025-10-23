Ο Δήμος Μεσολογγίου προσκαλεί σε απονομή τιμητικών διακρίσεων στους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών

Σε εκδήλωση απονομής τιμητικών διακρίσεων στους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων προσκαλεί ο Δήμος Μεσολογγίου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμαρχος Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος αναφέρει:

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση απονομής τιμητικών διακρίσεων στους πρωτεύσαντες μαθητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2025, αμέσως μετά το πέρας της επετειακής παρέλασης (περίπου 12:00 μ.μ.).

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο (οδός Σταυροπούλου 31), και θα είναι αφιερωμένη στους μαθητές που με τις προσπάθειές τους μας κάνουν όλους περήφανους.

Στο πλαίσιο της βράβευσης, θα απονεμηθεί για πρώτη φορά το «Βραβείο μνήμης Γιάννη Ψαράκη», σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, το οποίο θα απονέμεται σε άριστους/άριστες μαθητές/μαθήτριες, ύστερα από πρόταση των Διευθυντών του 2 ου Γυμνασίου Μεσολογγίου και του 2 ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Η αφίσα της εκδήλωσης:

Η πρόσκληση: