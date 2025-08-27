Ο δήμος Λευκάδας σβήνει τα φώτα στον Αη Γιάννη για την προστασία της careta-careta

Ο Δήμος Λευκάδας ενημερώνει ότι, για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών κατά την περίοδο εκκόλαψης, τα φώτα του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή του Αη Γιάννη θα παραμείνουν σβηστά από τη Τετάρτη 27 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2025.

Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο, καθώς το τεχνητό φως αποπροσανατολίζει τα νεοσσά χελωνάκια, τα οποία αντί να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, στρέφονται προς τον δρόμο με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η επιβίωσή τους.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή, λόγω της απουσίας φωτισμού.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων για την προστασία αυτού του μοναδικού φαινομένου της φύσης.

