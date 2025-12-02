Ο Δήμος Αμφιλοχίας συμμετείχε στο Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοζωικών Φορέων και Εθελοντών που διοργανώθηκε την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων από τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις για το Περιβάλλον και τα Ζώα, για πρώτη φορά στα χρονικά της φιλοζωίας στη χώρα μας.

Τον Δήμο Αμφιλοχίας εκπροσώπησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κος Αποστόλης Γώγολος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των φορέων και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τις δράσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά για τη φροντίδα των ζώων.



Το Συνέδριο με θέμα: “Η Φιλοζωία στον Καθρέφτη”, άνοιξε έναν ειλικρινή διάλογο ανάμεσα σε φορείς, φιλοζωικές συλλογικότητες και εθελοντές, αναδεικνύοντας τα αδιέξοδα, την ευθύνη των ανθρώπων απέναντι στα ζώα και τον ρόλο του κράτους. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους φιλοζωικών φορέων με επίκεντρο τη φιλοζωία του χθες, του σήμερα και του αύριο, τον ανταγωνισμό που λειτουργεί ως εμπόδιο στον κοινό αγώνα για τα Δικαιώματα των Ζώων, τα εθελοντικά, Φιλοζωικά Καταφύγια και την καθημερινή προσπάθεια συλλογικοτήτων και φορέων για την αποτελεσματική και άμεση φροντίδα των ζώων.