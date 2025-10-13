Ο Δήμος Αμφιλοχίας προειδοποιεί για κυρώσεις σε ιδιοκτήτες ανεπιτήρητων ζώων

Για κυρώσεις προειδοποιεί ο Δήμος Αμφιλοχίας σε ιδιοκτήτες ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων που εντοπίζονται κοντά σε κατοικίες, καλώντας τους να τα περισυλλέξουν και να τηρούν τους κανόνες επιτήρησης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Ο Δήμος Αμφιλοχίας ενημερώνει για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα (αιγοπρόβατα, βοοειδή) που εντοπίζονται κοντά σε κατοικίες στην ανατολική πλευρά της Αμφιλοχίας, σύμφωνα με αναφορές δημοτών προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Τονίζεται ότι τα παραγωγικά ζώα εφόσον κυκλοφορούν εκτός της σταβλικής τους εγκατάστασης, θα πρέπει να βρίσκονται υπό τη συνεχή και μόνιμη επιτήρηση των ιδιοκτητών τους. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται ανεπιτήρητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προχωρήσουν στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Καλούμε τους κτηνοτρόφους και κατοίκους που εκτρέφουν παραγωγικά ζώα, όπως τα περισυλλέξουν και τα έχουν υπό την επίβλεψή τους.