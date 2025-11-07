Ο Δήμος Αμφιλοχίας για δεύτερη χρονιά στην «ΟΠΑΠ MARATHON EXPO» του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας

Για δεύτερη χρονιά συμμετείχε ο Δήμος Αμφιλοχίας στην «ΟΠΑΠ MARATHON EXPO», την αθλητική έκθεση που συνοδεύει τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Με τέσσερις αγώνες δρόμου και πλούσιο υλικό επικοινωνίας συμμετέχει για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Αμφιλοχίας στην «ΟΠΑΠ MARATHON EXPO» είναι η αθλητική έκθεση που συνοδεύει τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας (Athens Marathon. The Authentic) τον σημαντικότερο αγώνα δρόμου που διεξάγεται στην Ελλάδα.

Η ΟΠΑΠ Marathon Expo αποτελεί ένα σπουδαίο εκθεσιακό γεγονός σε διεθνές επίπεδο στον κλάδο του αθλητισμού, η οποία πραγματοποιείται στο Κλειστό γήπεδο Π. Φαλήρου και για τέσσερις ημέρες υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες και φίλους του αθλητισμού από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας συμμετέχει στο Περίπτερο της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με επικοινωνιακό υλικό για τους αγώνες δρόμου «Amvrakikos Run» (10 km, 5km, Ιούνιος) και «Amfilochios Run» (21 km, Σεπτέμβριος), έχοντας μαζί του τον Σύλλογο Χαλκιοπουλιτών Αττικής-Πειραιά που προωθεί με τη σειρά του τους Ορεινούς Αγώνες που διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι στη Δ.Ε. Ινάχου.

Ο Δήμος Αμφιλοχίας θα βρίσκεται στο Περίπτερο Πέμπτη – Παρασκευή 10:00 – 21:00 μ.μ. και το Σάββατο 10:00 π.μ. – 20:00 μ.μ.