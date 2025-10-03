O Δήμος Αμφιλοχίας ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της «Μάχης του Καρβασαρά»

Θερμές ευχαριστίες εκφράζει ο Δήμος Αμφιλοχίας και ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης σε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από τη Μάχη του Καρβασαρά.

Την Τοπική Κοινότητα Εμπεσού για τη διάθεση της μοναδικής συλλογής ιστορικών τεκμηρίων του καθηγητή κου Ψημένου και τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος» για τον αυθεντικό οπλισμό των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 που εκτέθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη «Π. Κόκκαλης» στο πλαίσιο ενημερωτικής δράσης του Δήμου Αμφιλοχίας για το ιστορικό γεγονός στα σχολεία.

Τη σύμπραξη του Συλλόγου Πανηγυριστών «Ο Άη Συμιός», τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο Λιάρος», και τη Διεθνή Αδελφότητα Απογόνων των Ελευθέρων Πολιορκημένων για το δρώμενο «200 Χρόνια Μνήμης – Η Έξοδος του Μεσολογγίου μέσα από το Πανηγύρι τ’ Αη-Συμιού», στο πλαίσιο τιμών για την επέτειο των 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο της Φρουράς των Ελευθέρων Πολιορκημένων, που παρουσιάστηκε στην κεντρική πλατεία Αμφιλοχίας.

Ευχαριστούμε επίσης όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, και όλους τους απογόνους βαλτινών αγωνιστών και τους 154 που βρέθηκαν στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την παραλαβή των τιμητικών διακρίσεων, τιμώντας την οικογενειακή τους ιστορία και την ιστορία του τόπου μας. «Μία τιμητική διάκριση που μπορεί να άργησε αλλά ποτέ δεν είναι αργά να τιμήσεις την Ιστορία σου, τους ανθρώπους στους οποίους χρωστάς ό,τι έχεις σήμερα ως Έθνος σε ελευθερία και αξιοπρέπεια. Να τιμήσεις τελικά τις ρίζες σου, τον λόγο ύπαρξής σου», όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ στις συλλογικότητες και τα πολιτιστικά σωματεία που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και συμμετείχαν στην επετειακή εκδήλωση της Κυριακής. Το Στρατιωτικό Άγημα του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων Μεσολογγίου, τη Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας, τους μαθητές και τους Δ/ντες του Γυμνασίου Αμφιλοχίας, Γενικού Λυκείου Αμφιλοχίας και του ΕΠΑ.Λ Αμφιλοχίας, τον Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκιοπούλων, τον Πολιτιστικό, Εξωραϊστικό, Μορφωτικό Σύλλογο Χρυσοπηγής – Ελαιοφύτου «Οι 12 Απόστολοι», τον Σύλλογο Ποντίων Αγίου Κωνσταντίνου «Δημήτριος Ψαθάς» και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ιδιαίτερα τον ερευνητή τοπικής ιστορίας και πρώην Δήμαρχο Αμφιλοχίας Νικόλαο Χ. Τέλωνα που μέσα από την πολυετή έρευνα του και την καθημερινή του αφοσίωση συνέβαλε ώστε αυτή η γιορτή να γίνει πράξη, καθώς και όλους του συλλόγους που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του τριήμερου προγράμματος.

Η Μάχη του Καρβασαρά είναι ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός του τόπου μας, με βαθύ συμβολισμό, το οποίο ο Δήμος Αμφιλοχίας τίμησε με σεβασμό και συγκίνηση, και με στόχο να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές τη γνώση, τη μνήμη, τα διδάγματα από τον ηρωισμό των προγόνων μας.

Δείτε φωτογραφίες: