Ο Δήμος Αγρινίου θα καθαρίσει «Ερμίτσα» και «Ζέρβα» με το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης

Με το καθεστώς της έκτακτης ανάγκης, ο Δήμος Αγρινίου θα καθαρίσει τα ρέματα Ερμίτσας και Ζέρβας, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», αξιοποιώντας τα φερτά υλικά των ρεμάτων για την αγροτική οδοποιία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Αδρανή και φερτά υλικά θα πάρει ο Δήμος Αγρινίου από το ρέμα της Ερμίτσας έξω από το Αγρίνιο και το ρέμα Ζέρβας στη Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων. Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο Αγρινίου για τα οδικά έργα που εκτελεί και κυρίως για την οδοστρωσία στην αγροτική οδοποιία. Ωστόσο το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι αυτό γίνεται εφικτό, επειδή ο Δήμος Αγρινίου τελεί σε καθεστώς κήρυξης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των πλημμυρών του προηγούμενου διαστήματος.

Τα αδρανή και φερτά υλικά υπό κανονικές συνθήκες ανήκουν στη δικαιοδοσία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, η οποία θεωρητικά όταν καθαρίζονται τα ρέματα έχει από το θεσμικό πλαίσιο τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δημοπράτησή τους. Αυτό όμως συμβαίνει πολύ σπάνια από την πλευρά της Κτηματικής, όχι μόνο στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα τα αδρανή υλικά να

συσσωρεύονται στις όχθες ρεμάτων και χειμάρρων και αυτό να δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους σε ενδεχόμενες νέες πλημμύρες, αφού έτσι μειώνεται η παροχετευτική ικανότητά τους. Επιπλέον με αυτή την αδράνεια της Κτηματικής Υπηρεσίας δημιουργείται το «έδαφος» για παράνομες απολήψεις από ιδιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι συχνά κατά το παρελθόν έχουν παρατηρηθεί παράνομες αμμοληψίες ιδίως από το ρέμα της Ερμίτσας και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εκτός από αμμοληψίες από την κοίτη του ρέματος έχουν παρατηρηθεί παράνομες εργασίες ακόμη και στα πρανή του ρέματος.

Η μοναδική εξαίρεση σε αυτό που ισχύει για την Κτηματική Υπηρεσία είναι όταν ένας Δήμος τελεί σε καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης και τα υλικά είναι απαραίτητα για την κατασκευή δημοσίων έργων. Και αυτό ακριβώς θα εκμεταλλευτεί στην παρούσα φάση ο Δήμος Αγρινίου, για παρεμβάσεις που έχει σχεδιάσει στην αγροτική οδοποιία.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγρινίου προχωρά σε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σε αυτήν ανήκει η αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Η προγραμματική σύμβαση εγκρίθηκε ήδη από τη Δημοτική Επιτροπή και τις επόμενες ημέρες θα εγκριθεί και από την αντίστοιχη Επιτροπή της Περιφέρειας. Από την Περιφέρεια με την προγραμματική σύμβαση αναγνωρίζεται ουσιαστικά το έκτακτο της κατάστασης που μεταβιβάζει βάσει νόμου στη συγκεκριμένη περίπτωση τον καθαρισμό των ρεμάτων στο Δήμο.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»