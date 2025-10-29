Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Κοινωνικά Νέα
Κοινωνικά Νέα

Ο Δήμος Αγρινίου στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών – Διανομή τροφίμων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών, ο Δήμος Αγρινίου, πραγματοποιώντας δράση διανομής τροφίμων μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των λοιπών Κοινωνικών Δομών του Δήμου.

Η δράση υλοποιήθηκε στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και συμπολιτών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. Μέσα από παρόμοιες πρωτοβουλίες, ο Δήμος Αγρινίου
επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό του προς την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε:

«Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί διαχρονική αξία και σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Αγρινίου. Με συνέπεια και ανθρωπιά στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη που χρειάζεται στήριξη. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τις κοινωνικές μας δομές».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Γεωργία Μπόκα, σημείωσε:

«Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας συνεχίζει με ευαισθησία και υπευθυνότητα να υλοποιεί δράσεις που στηρίζουν τους συμπολίτες μας. Η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η προσφορά αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούμε ένα δίκτυο προστασίας και ανθρωπιάς για όλους».

Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις κοινωνικής υποστήριξης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η μέριμνα για τον άνθρωπο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Β΄ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας: Γενική Συνέλευση και εκλογές διοικητικού συμβουλίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Λευκάδας από το 48ο έως το 52ο...

Αγρίνιο: Χορηγία αναπηρικού αμαξιδίου για το δικαστικό μέγαρο από τη ΣΕΦΑΡ – Το...

Αμφιλοχία: Την Παρασκευή η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Μεσολόγγι: Ο Σπύρος Διαμαντόπουλος βράβευσε τους πρωτεύσαντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αγρίνιο: Εκδήλωση για τη «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει»

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.