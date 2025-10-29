Ο Δήμος Αγρινίου στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών – Διανομή τροφίμων από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Στο πλευρό των ευάλωτων συμπολιτών, ο Δήμος Αγρινίου, πραγματοποιώντας δράση διανομής τροφίμων μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των λοιπών Κοινωνικών Δομών του Δήμου.

Η δράση υλοποιήθηκε στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, με στόχο την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και συμπολιτών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. Μέσα από παρόμοιες πρωτοβουλίες, ο Δήμος Αγρινίου

επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό του προς την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε:

«Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί διαχρονική αξία και σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Αγρινίου. Με συνέπεια και ανθρωπιά στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συμπολίτη που χρειάζεται στήριξη. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος, και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από τις κοινωνικές μας δομές».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Γεωργία Μπόκα, σημείωσε:

«Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας συνεχίζει με ευαισθησία και υπευθυνότητα να υλοποιεί δράσεις που στηρίζουν τους συμπολίτες μας. Η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η προσφορά αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούμε ένα δίκτυο προστασίας και ανθρωπιάς για όλους».

Ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει με συνέπεια να υλοποιεί προγράμματα και δράσεις κοινωνικής υποστήριξης, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η μέριμνα για τον άνθρωπο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής του.