Ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί στην 5η Γιορτή Πορτοκαλιού στα Κοινότητα Καλυβίων

Στην 5η Γιορτή Πορτοκαλιού που θα πραγματοποιηθεί στα Καλύβια Αγρινίου, προσκαλεί ο Δήμος Αγρινίου, μια εκδήλωση αφιερωμένη στον καρπό που έχει συνδεθεί με την αγροτική ταυτότητα της περιοχής.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Δήμος Αγρινίου και η Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων διοργανώνουν την 5η Γιορτή Πορτοκαλιού, μια εκδήλωση αφιερωμένη στον καρπό που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την αγροτική ταυτότητα και την ιστορία της περιοχής.

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στην πλατεία Καλυβίων, στις 11:30 το πρωί, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, παραδοσιακών εκδηλώσεων και γευστικών εμπειριών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

22 Νοεμβρίου 2025

10:00 Ξενάγηση μαθητών σχολείων του Αγρινίου σε πορτοκαλεώνες

12:00 Κεράσματα των μαθητών στην πλατεία Κοινότητας

23 Νοεμβρίου 2025

11:00 Θεατρικό δρώμενο παιδιών με θέμα «Το ταξίδι του πορτοκαλιού»

12:00 Παράσταση Χορευτικών στην πλατεία Δημ. Κοινότητας Καλυβίων από τα Χορευτικά τμήματα: Ομάδας Καλυβίων «Άγιος Νικόλαος», Νεάπολης

«Το Παλαιόκαστρο» και του πολιτιστικού συλλόγου Κλεισορευμμάτων «Ο Αιτωλός».

13:00 Παρουσίαση εδεσμάτων με βάση το πορτοκάλι

14:00 Παραδοσιακό γλέντι

Η Γιορτή Πορτοκαλιού αποτελεί μια γιορτή γεύσης, πολιτισμού και παράδοσης, που ενώνει τις γενιές, τιμά την αγροτική κληρονομιά του τόπου και προβάλλει την αξία της τοπικής παραγωγής ως στοιχείο συλλογικής ταυτότητας και υπερηφάνειας.