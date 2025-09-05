Ο Δήμος Αγρινίου καλεί τους πολίτες σε συγκέντρωση σχολικών ειδών για οικογένειες σε ανάγκη

Σε συγκέντρωση σχολικών ειδών καλεί πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις ο Δήμος Αγρινίου, ώστε να βοηθηθούν οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις απαιτήσεις της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, κ. Γεωργία Μπόκα, με τη Δομή Παροχής Συσσιτίου της Διεύθυνσης, ενόψει έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς απευθύνουν κάλεσμα σε πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις να συνεισφέρουν με σχολικά είδη και οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο για τον μαθητή.

Η συγκέντρωση σχολικών ειδών θα πραγματοποιείται από Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 9:00 - 14:00 στον χώρο της Δομής Παροχής Συσσιτίου Πεζόδρομος Παπακωνσταντίνου (Πλατεία 3 Φανάρια στο Αγρίνιο).

Στόχος είναι να βοηθηθούν οι οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες των παιδιών τους.

Η «Δομή Σίτισης & Παροχής Βασικών Αγαθών» Δήμου Αγρινίου, είναι ενταγμένη στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 με Κωδ. ΟΠΣ: 6001975.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2641363407/11.

Ας προσφέρουμε χαμόγελα και αγάπη στα παιδιά που έχουν την ανάγκη μας!