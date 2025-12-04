Ο Δήμος Αγρινίου καλεί του δημότες να ελέγξουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου, προσκαλεί του δημότες να ελέγξουν άμεσα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Αγρινίου, που βεβαιώθηκαν το έτος 2020 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: agrinio.gov.gr στην επιλογή «Οικονομική Ταυτότητα Δημότη».

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου αναφέρεται:

Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές που βεβαιώθηκαν το έτος 2020 από τον Δήμο Αγρινίου, οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί οι οφειλέτες πρέπει έως 19 Δεκεμβρίου 2025 να προβούν στις παρακάτω ενέργειες, προκειμένου να εξαιρεθούν από την προς κατάρτιση λίστα ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ των τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών που γίνεται ηλεκτρονικά στο GOV.HUB (ΦΕΚ 6454 Α /2024 & Ν.4978/2022 ) μέσω Γενικής Κυβέρνησης.

Ενέργεια 1η : Εξόφληση των οφειλών :

(Ι) ηλεκτρονικά μέσω e-banking αναγράφοντας απαραίτητα το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο και αρ.κινητού τηλεφώνου Τράπεζας

Πειραιώς: GR 22 0172 1500 0051 5005 1825 080

EUROBANK: GR 9 60260265 0000 0702 0126 4343

APHABANK: GR 87 0140 6440 6440 0200 1000115

ΕΘΝΙΚΗ: GR 840110 3030 0000 3035 4564 525 ή

(ΙΙ) Σε όλα τα ταμεία του Δήμου (Αγρινίου-Θεστιέων-Στράτου, Νεάπολης, Αρακύνθου, Μακρυνείας, Παναιτωλικού).

Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης όλου του ποσού να ακολουθήσουν την 2η ενέργεια

Ενέργεια 2η : Να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ μετά από μτηλεφωνικό ραντεβού στο τηλ. 26413 60481, για τμηματική καταβολή των οφειλών σε 2 έως 48 δόσεις (Ν.4174/2013 & Ν.4646/2019 με κατώτατο ποσό δόσης τα 30,00€. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται:

1). Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος,

2). Τις δηλώσεις Ε1 φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας 5ετίας

4). Αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογ/σμού (Πολ.1112/2013)

Τρόπος καταβολής των δόσεων

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Αν δεν τηρηθεί η Πάγια ρύθμιση δεν μπορεί να ξαναεπανέρθει ο οφειλέτης και να υπαχθεί στην ρύθμιση των δόσεων. Όποιος όμως την τηρήσει μπορεί σε καινούργια χρέη να

ξανακάνει αίτηση

Ευεργετήματα

Ο οφειλέτης με την καταβολή της πρώτης δόσης τυγχάνει των ευεργετημάτων υπαγωγής του στην εν λόγω ρύθμιση μεταξύ των οποίων: η άρση της δέσμευσης από το Ταμείο του Δήμου, η χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας (ΑΦΕ) και η χορήγηση Δημοτικής Ενημερότητας , ισχύος ενός μηνός

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου-Αγρινίου 26413-60483

Υπεύθυνοι Ρυθμίσεων: τηλ 26413-60481 vtasoulis@agrinio.gr